戴爾比洞賽╱伍茲打敗麥克羅伊 卻止步8強

2019-03-31 15:15 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



伍茲打敗超強對手麥克羅伊，卻止步8強。 美聯社 分享 facebook

美國高球巨星老虎伍茲（Tiger Woods）30日在戴爾科技比洞賽中一喜一憂，喜的是在16強賽中打敗北愛爾蘭名將麥克羅伊（Rory McIlroy），憂的是接著在最後一洞敗給丹麥的貝瑞賈德（Lucas Bjerregaard），無緣最後四強。

伍茲在16強與麥克羅伊正面對決，是當日焦點所在，兩人都是高壇人氣最高的超級巨星。麥克羅伊近況極佳，才剛贏得球員錦標賽，而伍茲前一輪打出一記83碼老鷹，氣勢正旺。

在第五和第六洞抓到小鳥後，伍茲很快建立起領先兩洞的優勢，麥克羅伊在第10洞錯失一次三呎推桿，又送給伍茲一洞；麥克羅伊隨後展開反擊，第12與13洞都拿到博蒂，追成只差一洞，現場氣氛頓時緊張起來。

關鍵第16洞，麥克羅伊把球打到了沙坑外，一個非常尷尬的點，他揮桿時必須一隻腳在沙坑內，接著他擊出的球飛過了果嶺、打到一塊木板上；在與一名大會裁判討論後，他決定以「無法擊球」的原因回到第三桿出手處，並罰一桿，他的第四桿把球打進沙坑，把球救出後，他決定放棄此洞。

這個關鍵失利，讓麥克羅伊無力再追趕，由伍茲以贏兩洞剩一洞勝出，麥克羅伊賽後還氣得拒絕受訪。

打敗了超強的麥克羅伊，伍茲卻在八強戰不敵較無名氣的貝瑞賈德。打完15洞時伍茲仍領先一洞，但在第16洞被追平；最後生死第18洞，貝瑞賈德保帕（平標準桿），伍茲卻錯失一記四呎推桿、苦吞柏忌，也輸掉這場比賽與四強門票。