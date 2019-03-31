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足球／萬歲堅果盃 代言人JANET與小球員同樂

2019-03-31 13:10聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

萬歲牌代言人JANET 謝怡芬（前右）。圖／主辦單位提供
萬歲牌代言人JANET 謝怡芬（前右）。圖／主辦單位提供
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「2019 VIVA CUP萬歲堅果盃少年足球賽」坐擁全台孩童足球賽最高獎金30萬元，共吸引144支國內國小球隊參賽，於上周進行分組預賽，賽制組別共分國小-U8、U10、U12等3組分組各取16名，共計48支隊伍進入決賽，今天在新莊田徑場舉行最終決賽。

開賽儀式熱鬧非凡，各隊強權熱情參與進場與宣誓儀式，唱跳團體-動手動腳更帶來活潑趣味的VIVA CUP主題曲舞蹈表演，JANET謝怡芬也大秀精湛舞技，帶領小球員們於賽前熱舞暖身，並下場和孩童們踢球同樂。

經過一整天的捉對廝殺，競賽結果終於出爐，U8組以「Topfive黃蜂」勇奪冠軍，「UNITY 8」及「公館NUNBER ONE」取得第二名與第三名；U10組則以奪冠呼聲至高的「豐里國小」順利封王，「大安足球俱樂部-綠」和「大安足球俱樂部-綠」屈居二、三位；而備受關注的U12組競爭激烈，由「同安國小-藍」成功出線捧起冠軍金盃，「幸安國小」與「Pakarongay」分別坐擁亞軍與季軍。

個人獎項部分，劉佳杰（UNITY／U8）、蔡侑思（大安足球俱樂部綠／U10）以及李愷（同安國小藍／U12）紛紛展現超強進攻能力抱走最佳得分王頭銜，許容嘉（Topfive黃蜂／U8）、顏嘉辰（豐里國小／U10）還有陳宥余（同安國小－藍／U12）展現奮戰不懈的拚搏精神拿下最佳精神獎。

為扎根台灣國小足球運動風氣，持續大力推廣體育活動的聯華食品副總經理陳淑芬表示：「期盼透過VIVA CUP之舉辦，讓學齡中的孩童們盡情展現自信與活力並享受健康，透過運動競技培養正向企圖心，凝聚良好團隊意識踢出好成績，未來能夠站上世界舞台為台灣爭光。」

JANET 謝怡芬將化身足球大使，不但與小小足球選手們一同進行運動員宣誓，此次比賽的冠軍盃以托起足球的為設計概念，勉勵小小足球選手在將來朝著自己的足球夢想前進。

2019 VIVA CUP萬歲堅果盃少年足球賽。圖／主辦單位提供
2019 VIVA CUP萬歲堅果盃少年足球賽。圖／主辦單位提供
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萬歲牌代言人JANET 謝怡芬（後）。圖／主辦單位提供
萬歲牌代言人JANET 謝怡芬（後）。圖／主辦單位提供
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2019 VIVA CUP萬歲堅果盃少年足球賽。圖／主辦單位提供
2019 VIVA CUP萬歲堅果盃少年足球賽。圖／主辦單位提供
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