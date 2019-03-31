拳擊／拳王強吻女記者還摸臀 暫吊銷拳賽執照

2019-03-31 15:13 世界日報 編譯組／綜合報導



保加利亞拳王強吻女記者還摸屁股起風波。 截圖自畫面 分享 facebook

保加利亞重量級拳王普雷夫（Kubrat Pulev）3月23日在橙縣柯斯塔梅沙（Costa Mesa）比賽獲勝後，接受女記者拉瓦洛（Jennifer Ravalo）訪問時出奇不意捧臉強吻她的嘴，拉瓦洛當時只笑笑結束訪問。但在事情發酵五天後，拉瓦洛在「我也是」女律師歐瑞德（Gloria Allred ）陪同下召開記者會，爆料普雷夫不只強吻她，事後還摸她屁股。她要求加州運動委員會（California State Athletics Commission）調查本案，並暫時吊銷普雷夫拳賽執照。普雷夫辯稱他與拉瓦洛是「朋友」，自己並未不懷好意。運動委員會則回應，普雷夫下次在加州比賽前必須接受委員會查問才能獲准出賽。

普雷夫當晚在橙縣會展中心的重量級拳賽，在第七回合擊倒羅馬尼亞對手迪努 (Bogdan Dinu)，賽後接受維加斯運動日報（Vegas Sports Daily）記者蘇西（Jenny SuShe），蘇西是拉瓦洛藝名。

兩人交談幾句後，拉瓦洛問普雷夫，如果佛瑞（Tyson Fury）擊敗史瓦茲（Tom Schwartz ），他是否認為自己應成為佛瑞下個對手？普雷夫點頭回答「是的」，然後低頭捧住拉瓦洛的臉吻她的嘴。拉瓦洛面對鏡頭說：「哈哈，好吧，謝謝。」普雷夫也說「謝謝」轉身離去。

這段訪問影片曝光後在網路炸鍋，網友一面倒批評37歲已有妻室的普雷夫不尊重女性，並鼓勵拉瓦洛一定要告普雷夫。普雷夫3月25日發表聲明為自己辯解，並笑稱這是「全世界最受熱議的一吻！」普雷夫說，兩人其實是朋友，他因獲勝樂過頭就給了她一吻，當晚她還一起參加慶功宴，就是如此而已，普雷夫聲明從頭到尾沒說「抱歉」。

拉瓦洛事後幾天一直保持低調，只在推特向慰問她的同業表示「很糗」。不過她顯然愈想愈氣，決定公開反擊。她在記者會表示，自己當時那種反應是因為從未發生這種事而震驚不知所措之故。她並爆料，當攝影記者停止拍攝，她把東西收回背包，普雷夫跟上來用雙手抓住她屁股捏擠，然後大笑走開。普雷夫在慶功宴要求她剪掉強吻片段，但被她拒絕。

拉瓦洛表示，她與普雷夫一天前另一次訪問才認識，算不上「朋友」，就算是朋友普雷夫也無權這樣做。她是以專業身分訪問他，卻蒙受非常不專業的行為。男人要吻女人都應該先徵求同意，何況是摸屁股。

歐瑞德說，她已發電郵給加州運動委員會執行主任佛斯特（Andy Foster），要求委員會在5月14日來洛杉磯開會前先吊銷普雷夫拳賽執照，她與拉瓦洛都願意出席會議作證。她說，普雷夫這種污辱女性行為一定要處置以儆效尤。委員會3月28日發表聲明表示，已通知普雷夫必須向委員會證明他遵守尊重他人的原則。