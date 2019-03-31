NBA／路易斯突襲鬥牛聖地 陳盈駿直呼很幸運

2019-03-31 08:01 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



「國泰 NBA 3x」即將開打，今年邀請到「超音速雙槍」之一的路易斯（Rashard Lewis）來台為系列活動揭開序幕，他昨日晚間突襲台北街頭籃球聖地-「新生高架橋下籃球」，與CBA廣州龍獅隊當家主控陳盈駿、107學年度UBA公開一級男子組MVP林冠均、緯來體育台主播張立群、緯來體育台球評岳瀛立一同鬥牛，讓球迷驚呼連連。

路易斯昨日現身立刻引起現場球友騷動，他相當親民地與現場球友組隊，力抗陳盈駿、林冠均、岳瀛立。面對陳盈駿的防守，路易斯展現出NBA等級的招牌神射，率領現場球友以6：5擊敗對手，離開前不忘與現場球迷自拍大合照，展現十足的親和力。

陳盈駿表示現場球迷很熱情，看到他們就會想到自己，也希望大家能夠多出來運動，多參加三對三籃球運動，「Lewis是我心中相當欣賞的球員之一，能夠在這個球場跟Lewis還有現場球友們一起打球，只能說很幸運吧。」