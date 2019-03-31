NBA／路易斯突襲鬥牛聖地 陳盈駿直呼很幸運
「國泰 NBA 3x」即將開打，今年邀請到「超音速雙槍」之一的路易斯（Rashard Lewis）來台為系列活動揭開序幕，他昨日晚間突襲台北街頭籃球聖地-「新生高架橋下籃球」，與CBA廣州龍獅隊當家主控陳盈駿、107學年度UBA公開一級男子組MVP林冠均、緯來體育台主播張立群、緯來體育台球評岳瀛立一同鬥牛，讓球迷驚呼連連。
路易斯昨日現身立刻引起現場球友騷動，他相當親民地與現場球友組隊，力抗陳盈駿、林冠均、岳瀛立。面對陳盈駿的防守，路易斯展現出NBA等級的招牌神射，率領現場球友以6：5擊敗對手，離開前不忘與現場球迷自拍大合照，展現十足的親和力。
陳盈駿表示現場球迷很熱情，看到他們就會想到自己，也希望大家能夠多出來運動，多參加三對三籃球運動，「Lewis是我心中相當欣賞的球員之一，能夠在這個球場跟Lewis還有現場球友們一起打球，只能說很幸運吧。」
2019國泰NBA 3x已開放網路報名將至4月26日截止，今年共分為「一般組」、「挑戰組」，並新增「高中組」，「高中組」將邀請HBL甲級高三球員前來參賽，各區預賽優勝隊伍將可進入7月份的總決賽進行最後較勁，「一般組」男、女冠軍隊伍將獲得前往美國參加最原汁原味的NBA圓夢之旅，「挑戰組」男、女冠軍隊伍將獲邀前往10月的NBA上海賽，至於「高中組」男、女冠軍則將獲邀參加位在中國大陸浙江省諸暨市的NBA精英訓練中心。
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