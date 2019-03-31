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印度羽賽／李洋精彩「一打二」 麟洋配連三站闖決賽

2019-03-31 08:00聯合報 記者林宋以情╱即時報導

我國男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋，昨日超級500系列賽印度公開賽男雙四強，21：12、21：18拍退大會頭號種子、丹麥組合拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen）／阿斯特魯普（Kim Astrup），繼瑞士羽賽、法國羽賽後，連續第三站闖決賽。

李洋男雙、混雙都挺進四強，昨日一日兩戰，與楊景惇的混雙雖然9：21、21：23不敵世界第15印尼喬丹（Praveen Jordan）/歐克塔薇妮雅（Melati Daeva Oktaviani）組合，不過第二戰攜手王齊麟，花36分鐘直落二闖關成功。

「麟洋配」此役最精彩莫過於第二局10：９時，前排的王齊麟救球倒地，李洋臨危不亂「一打二」連回四球，倒地的王齊麟一度以為要失分，見狀後隨即起身。聯手拿下精彩追平一分，兩人也相視而笑，賽後被BWF選為單日最佳好球。

李洋表示，比賽場上每一球都積極面對，「就盡量試試看，有沒有機會碰到球。」笑說王齊麟賽後告訴他，「當時以為這球要死了，怎麼還在打？」

「麟洋配」去年底開始搭檔，對丹麥組合並不陌生，二月超級300系列賽西班牙公開賽同樣直落二勝出，儘管丹麥球員攻防好、有身高，「麟洋配」也有備而來，順利拿下比賽。

今晚決賽迎戰印尼蘇華迪（Ricky Karanda Suwardi）／帕拉塔瑪（Angga Pratama），力拚西班牙羽賽、法國羽賽後第三冠，也是兩人搭檔後等級最高冠軍，李洋抱持不去想贏不贏的想法，「把自己的內容打好，改善組合的缺失。」

李洋（前）、王齊麟（後）印度羽賽男雙闖決賽。圖／Badminton photo提...
李洋（前）、王齊麟（後）印度羽賽男雙闖決賽。圖／Badminton photo提供
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王齊麟（左）、李洋（右）印度羽賽男雙闖決賽。圖／Badminton photo提...
王齊麟（左）、李洋（右）印度羽賽男雙闖決賽。圖／Badminton photo提供
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喬丹

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