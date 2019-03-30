高球／中國信託女子精英賽 陳宇茹三桿之差並列亞軍

2019-03-30 22:04 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



總獎金80萬人民幣的2019中國信託女子精英賽今天進行最終日賽程，18歲大陸女將劉依一以三輪總桿數207（-9）桿奪下職業生涯首冠與冠軍獎金12萬人民幣；台灣女將陳宇茹則以3桿之差，與南韓選手羅熙媛並列亞軍。

劉依一今天出發時與陳宇茹同為低於標準桿6桿暫並列領先，不過從第4洞抓下小鳥取得單獨領先後，即以一路領先之姿穩定出擊；前9洞抓3鳥、吞1柏忌，打出34桿，領先杜墨含2桿及陳宇茹3桿；後9洞仍穩紮穩打，在諸多對手在後猛追下，第13洞一記長推再抓1鳥，仍然保持3桿的領先差距，最後打出這場比賽第三個69桿，以三桿勝差奪下職業首冠。

賽後劉依一表示，今天的鐵桿雖然有點歪，但仍都打在果嶺上，短推也未錯過，致勝闗鍵是心態，沒有想太多，盡量把推桿調整到最好的狀況。

而本場比賽表現最佳的台將陳宇茹，今天第三輪表現小鳥及柏忌各3，前九洞第2及第4洞都吞下柏忌，打完9洞已經落後領先的劉依一3桿之多，後九洞雖有2鳥、1柏忌，但仍然無力追上劉依一，最終並列第二作收。

陳宇茹賽後表示，對並列亞軍這樣的結果「不是很滿意，但可以接受。」不過她還是歸咎自己今天失誤太多，吞柏忌的3個洞都是鐵桿打太深，打不到球的甜蜜點，「因為揮桿動作有點跑掉了。」

她指出，上周五參加上一站中巡女子賽時，鐵桿就出現問題，打不到球，所以最終表現不理想；在這連續兩周的比賽期間，只能自己慢慢調整動作，本周前兩天有抓住揮桿動作，所以打得不錯，可是自己知道狀況仍不理想，所以今天只能求穩穩打，「沒有想要奪冠，不想太拼，做好該做的事，以免發生更多失誤，所以亞軍是可以接受的結果。」