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UVL／錢薇娟化身最強啦啦隊 北市大退北商晉冠軍賽

2019-03-30 15:50聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

錢薇娟（右二）在場邊幫北市大女排加油。圖／大專體育總會提供
錢薇娟（右二）在場邊幫北市大女排加油。圖／大專體育總會提供
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前兩年大專排球聯賽都以第三名作收的北市大，今天在關鍵四強戰役以3：0力退台北商大，收下另一張冠軍賽門票，明天將與台師大爭冠；而上周才剛結束UBA、摘下季軍的北市大女籃隊今天也在教練錢薇娟帶領下力挺自家人，看到「錢姐」大力相挺，也讓北市大女排教練鄧衍敏賽後大喊：「我愛錢姐。」

107學年度UVL今天在台北體育館進行公開一級決賽，女子組四強賽首戰由去年中斷7連霸的台師大，以3：0擊敗南台灣代表中山大學，搶下第一張冠軍賽門票。接續登場的另一場四強賽，北市大也是直落三局奪勝，明天將與台師大爭冠。

北市大在兩年前已經碩二的蕭湘凌畢業後，近年來陣中幾乎都是年輕球員，在少了有經驗的老將帶領下，「牛姊」鄧衍敏對於今年能夠再闖冠軍賽已感到開心，「今天還是有些小細節需要做調整，但我很開心今天問題就浮現，如果明天才發生問題才是擔心。」

而今年北市大在大一新生、外援主攻手譚緹（Tran Thi Thanh Thuy）帶領下，一路闖進最終戰，鄧衍敏説：「會好好運用她的經驗，她帶給大家很好的安心感。」

今天的四強賽，北市大女籃、橄欖球、軟網、女壘隊都到場支持，其中以錢薇娟所領軍的女籃最受注目，她們在場邊熱情吶喊、又跳又叫的幫北市大加油，看到「錢姐」大力支持，也讓鄧衍敏忍不住向她告白，「大家因為這個聯賽，把不同項目都集結在一起，其中就以錢姐最投入，我真的很愛她，她來現場對我來說就是最大動力。」

鄧衍敏透露，錢薇娟一直都是她最喜歡的女籃球員，能夠有機會與她當同事，讓她十分開心，她笑著說：「每次我們在學校一起開會時，我就是要坐在她旁邊，自動化為迷妹角色。」

北市大搶下另一張冠軍賽門票。圖／大專體育總會提供
北市大搶下另一張冠軍賽門票。圖／大專體育總會提供
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