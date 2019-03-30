邁阿密網賽／決賽對重砲伊斯納 費德勒：當好守門員

2019-03-30 10:37 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



費德勒。 美聯社 分享 facebook 「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）在印地安泉賽決賽敗給汀恩（Roger Federer）後，在邁阿密網賽力圖重返榮耀，在男單四強賽以6：2、6：4直落二解決加拿大19歲新星沙波瓦羅夫（Denis Shapovalov），生涯第五度闖邁阿密決賽，將與尋求衛冕的地主伊斯納（John Isner）爭冠。

37歲的費德勒在四強賽與沙波瓦羅夫較勁，也是費德勒生涯最大的「年齡差」對決，費德勒於1999年在佛羅里達網賽處女秀時，沙波瓦羅夫還未出生，但費德勒看好他的前程，「沙波瓦羅夫是一位傑出的球員，他的未來會更棒。」

費德勒在首盤就連破沙波瓦羅夫的兩個發球局，拉出5：1領先，次盤的第三局同樣率先破發，儘管第九局錯過頭一個賽末點，不過在第十局的發球局穩穩把握住。

「費爸」拚戰第三座邁阿密金盃的對手伊斯納，在四強賽無獨有偶的擊敗另一位加拿大18歲新秀奧格．阿里辛(Felix Auger-Aliassime)，以7：6（7：3）、7：6（7：4）的直落二勝出，他共轟出21記「愛司」球，出賽五戰累計98記「愛司」。

費德勒過去七度交手伊斯納，拿下占優勢的五勝，也深知對手的重砲威力，「我知道什麼在等著我，我會盡己所能，當好守門員。」