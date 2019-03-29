田徑／新加坡公開賽 中華隊奪4金1銀1銅

2019-03-29 21:20 中央社 新加坡29日專電



馬皓瑋在新加坡公開賽男子鉛球稱王。 中央社 分享 facebook 台灣選手今天在新加坡田徑公開賽男子鉛球與跳遠賽事項目中，奪下2金1銅，累計兩天賽事共獲4金1銀1銅。

這項賽事從昨天起在新加坡國家體育場舉行，為期兩天。今年台灣共有9名選手參賽，分別包括男子標槍黃士峰、鄭兆村，女子標槍李慧君，男子鉛球馬皓瑋與陽伯恩，女子鉛球郭姵妤，以及男子跳遠林鴻敏、林家顥與林佳興。

台灣「標槍雙俠」鄭兆村昨天奮力擲出83公尺30奪金，黃士峰以76公尺15拿下銀牌。女子鉛球郭姵妤也順利奪冠。

今天接續參與男子鉛球與男子跳遠賽事。男子跳遠上午進行資格賽，林家顥、林鴻敏惜未進入決賽，林佳興以7公尺25的第5名成績進入決賽，他在決賽時跳出7公尺81成績奪冠。

在男子鉛球賽事部分，馬皓瑋擲出16公尺83奪金，創下今年賽季最佳成績。陽伯恩擲出16公尺25獲銅牌。

這次與賽選手都是台灣年輕一代選手。林佳興2月於港都盃在超風速情形下跳破8公尺，3月則在青年盃的合法風速下跳出8公尺14佳績。

鉛球好手馬皓瑋曾獲2017年全國中等學校運動會高男組鉛球銀牌、2017年全國運動會田徑鉛球銅牌、2018年全國大專校院運動會公開男子組田徑鉛球銅牌。他於2017年鉛球項目擲出個人最佳成績17公尺01，今年比賽迄今最佳成績為16公尺35。

另外，陽伯恩曾獲2018年全國中等學校運動會高男組鉛球冠軍、2018年亞洲青年田徑錦標賽男子鉛球第9名。他於2018年擲出個人最佳成績17公尺07，今年比賽迄今最佳成績為16公尺79。