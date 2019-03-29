羽球／球后新戰袍亮相 戴資穎大馬羽賽尋求衛冕

2019-03-29 18:45 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



戴資穎新戰袍亮相。圖／VICTOR提供 分享 facebook 我國羽球「世界球后」戴資穎去年穿上第一代的專屬戰袍，廣受外界好評，今天VICTOR正式曝光第二代球后進化版的球衣，下周展開的馬來西亞公開賽戴資穎也將首次著新戰袍亮相。

VICTOR針對戴資穎場上殺氣十足、場下甜美逗趣的鮮明個性，第一代以鮮明撞色呼應小戴亦帥亦美的反差魅力，第二代則以質感時尚的波特酒紅襯托出戴資穎低調、謙虛的王者身分，同時也推出深藍及黑色共三款配色。

新一代賽服工藝也更精緻雕琢，全程台灣製造，選用超細纖維緹花布料製作，兼具輕量、柔軟及舒適快乾。對於戴資穎來說賽服不只是形象的展現，小戴說：「我對賽服是非常嚴格和講究的，賽服對我來說跟球拍、球鞋一樣重要，版型和材質都會影響我的出拍和動作。」

戴資穎在本次的形象照中，更首度嘗試接髮和編髮，拍攝過程中她不時拿起兩條編髮把玩，她說：「是全新的嘗試，有點嘻哈潮流的感覺，我很喜歡！」

戴資穎4月將接連出征馬來西亞公開賽及新加坡公開賽，緊接著則進入兵家必爭的奧運積分期，戴資穎不僅要挑戰大馬公開賽三連霸，也是球后位置保衛戰，戴資穎此站只要打進4強，不論陳雨菲、奧原希望成績如何，都不會影響到她的球后寶座。