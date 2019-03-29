沒藥檢被禁賽 莊佳佳委屈落淚：自己是受害者

2019-03-29 10:25 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



前跆拳道國手、現任桃園市政府體育局長莊佳佳，昨傳出未依規定向世界反禁藥組織（WADA）回報登錄行蹤而遭禁賽；莊佳佳今天在市府體育局受訪，數度聲音顫抖甚至落淚。記者張裕珍／攝影 分享 facebook 前跆拳道國手、現任桃園市政府體育局長莊佳佳，昨傳出未依規定向世界反禁藥組織（WADA）回報登錄行蹤而遭禁賽；莊佳佳今天在市府體育局受訪，數度聲音顫抖甚至落淚，強調自己「沒使用禁藥，也沒有要逃避藥檢」，並說去年底得知被禁賽感到莫名奇妙，認為自己沒有必要承擔這一切的行政疏失，「自己是受害者」，至於禁賽期間是否能有其他行政職務，莊佳佳說，會再進一步了解，現階段仍在申訴當中，盼最終能還清她清白。

莊佳佳原訂今天早上9點半出面說明，遲了約5分鐘才現身，看來神情憔悴，顯見禁賽新聞對她打擊很大，莊說明時先強調，自己被禁賽完全與使用禁藥無關，跆拳道選手會用禁藥，是因為體重問題會用利尿劑，「但自己一直以來體重都沒問題，沒必要使用利尿劑」，她也認為以跆拳道比賽來說，也不是說使用了禁藥，就能讓表現很好很突出，因此就此釐清。

「自己沒使用禁藥，沒有要逃避藥檢！」莊佳佳說，談到為何會被禁賽，是因前面兩次沒有從中華台北跆拳道協會接到任何消息說必須要登錄行蹤，她希望協會、相關單位與選手能更積極、更重視看待藥檢這件事，並強調自己是受害者，未來希望不要再有同樣的事情發生在選手身上。

莊佳佳被媒體問到是否覺得禁賽一事冤枉？莊說，既然遇到了就要面對想辦法去處理，媒體追問是否覺得有損名譽？莊佳佳一聽到提問，忍不住情緒轉過頭落淚，接著說自己在去年十二月接到消息，當時自己還想要為國家出征比賽，但得知被禁賽感到莫名奇妙，「認為自己沒有必要承擔這一切的行政疏失」，這段期間都在積極處理這件事。

被問到禁賽期間沒辦法比賽？莊佳佳說，目前擔任體育局長還是希望做好局長角色，也為選手盡份心力，「要不要比賽是其次」，但被冠上禁賽禁藥問題，覺得還是有所委屈，她相信選手不是願意使用禁藥，可能對相關知識比較不足，在這部分可以多做努力。