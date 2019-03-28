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高球／中華信託女子精英賽 陳宇茹抓9鳥暫居榜首

2019-03-28 22:55聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

總獎金80萬元人民幣的2019中國信託女子精英賽，今天在廣州九龍湖高球場正式開打，台灣女將陳宇茹首輪表現亮眼，抓下9隻小鳥，揮出65（-7）桿成績，暫時獨居榜首；另名台將彭婕則繳出69（-3）桿，與另外六6位選手暫並居第五。

陳宇茹今天表現亮眼，木桿丶鐵桿與推桿都打得順手，木桿開球只失誤一洞，鐵桿不但準得十四個洞全都成功打上果嶺，而且多是距洞6至18呎的小鳥推桿，共抓下9隻小鳥，尤其是第4至第7洞連抓4鳥，雖然她在第14洞小遇亂流，吞下一個「雙柏忌」，仍不影響她領先位置，首輪打完以1桿之差獨居領先。

去年陳宇茹在此賽奪下個人正式比賽首冠，開啟她的奪冠之鑰，同年她又拿下TLPGA台巡賽2018老爺公開賽冠軍，並有四場排名前十，戰績斐然，也成功登上去年TLPGA台巡賽獎金后寶座，今年初在則在日立慈善菁英邀請賽與台灣女子公開賽都以並列第四名作收。

陳宇茹賽後表示，今天的推桿很順，這座球場的果嶺速度（9.8）很適合自己，對於尋求衛冕陳宇茹也沒有太多想法，「以前沒有衛冕過，就打好每一桿丶每一洞，做好自己應該做的事。」她指出，今年球季前曾針對去年的弱點，加強了體能訓練與賽前的熱身準備以及平常生活的適應等，收到不錯的成效。

台灣高球好手陳宇茹。圖／TLPGA提供
台灣高球好手陳宇茹。圖／TLPGA提供
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