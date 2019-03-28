高球／中華信託女子精英賽 陳宇茹抓9鳥暫居榜首

2019-03-28 22:55 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



總獎金80萬元人民幣的2019中國信託女子精英賽，今天在廣州九龍湖高球場正式開打，台灣女將陳宇茹首輪表現亮眼，抓下9隻小鳥，揮出65（-7）桿成績，暫時獨居榜首；另名台將彭婕則繳出69（-3）桿，與另外六6位選手暫並居第五。

陳宇茹今天表現亮眼，木桿丶鐵桿與推桿都打得順手，木桿開球只失誤一洞，鐵桿不但準得十四個洞全都成功打上果嶺，而且多是距洞6至18呎的小鳥推桿，共抓下9隻小鳥，尤其是第4至第7洞連抓4鳥，雖然她在第14洞小遇亂流，吞下一個「雙柏忌」，仍不影響她領先位置，首輪打完以1桿之差獨居領先。

去年陳宇茹在此賽奪下個人正式比賽首冠，開啟她的奪冠之鑰，同年她又拿下TLPGA台巡賽2018老爺公開賽冠軍，並有四場排名前十，戰績斐然，也成功登上去年TLPGA台巡賽獎金后寶座，今年初在則在日立慈善菁英邀請賽與台灣女子公開賽都以並列第四名作收。