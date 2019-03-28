莊佳佳遭禁賽 桃市府新聞處長：鄭文燦事前已充分了解

2019-03-28 21:21 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



關於桃園市政府體育局長莊佳佳遭禁賽一事，新聞處長詹賀舜說明，莊佳佳被禁賽，是因她參加國家代表隊集訓，卻未被權責單位告知須「登錄行蹤」，以致被認為行蹤通報不實，並不是服用禁藥，對此，市長鄭文燦在邀請她擔任體育局長前也充分了解莊佳佳所遇到的問題。

詹賀舜解釋，莊佳佳自2017年2月開始，進入跆拳道國家隊專注訓練，權責單位未告知此事，她完全不曉得已被列為藥檢行蹤登錄的選手，到下半年，中華跆拳道協會通知她，已被世界反運動禁藥組織（WADA）飛行藥檢小組追蹤的訊息，要她提供行程配合協會做行蹤登錄的動作。

詹賀舜說，莊佳佳第一次收到飛行禁藥小組檢測通知是在2017年9月，但當天人在高雄處理課業無法抽身，也不想讓尿檢人員等待，沒有趕回桃園。第二次是同年11月飛行檢測人員到家中，莊佳佳全程配合尿液檢測。

詹賀舜表示，莊佳佳的認知，就是只有這兩次的尿檢通知，對於前半年被認為兩次行蹤通報不實，她完全沒有收到相關的通知，直到2018年12月，才得知自己被禁賽，目前也提出申訴，希望世界跆拳道聯盟能夠讓她有機會出賽再為台灣爭光，也會加強宣導檢測的重要性及嚴重性，提醒各單項協會和選手們更謹慎因應。