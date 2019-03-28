親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
許淑淨涉禁藥
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
中職30年
籃球
JHBL
綜合
路跑

為什麼台灣社會需要團結面對中共因素？

朱立倫：我當總統依法行政 確實執行死刑

運動筆記當大家都在討論賽事時, 是否有人關心過志工呢?PB 半馬103分鐘，可以笑著跑完，就可以笑著收下成績單
健行筆記鳶嘴與稍來O型【台中 | 南湖大山】挑戰地獄級五岩峰斷崖
NBA今日十大好球 (3月28日)今日最佳球員- Devin Booker (3月28日)

莊佳佳遭禁賽 桃市府新聞處長：鄭文燦事前已充分了解

2019-03-28 21:21聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

關於桃園市政府體育局長莊佳佳遭禁賽一事，新聞處長詹賀舜說明，莊佳佳被禁賽，是因她參加國家代表隊集訓，卻未被權責單位告知須「登錄行蹤」，以致被認為行蹤通報不實，並不是服用禁藥，對此，市長鄭文燦在邀請她擔任體育局長前也充分了解莊佳佳所遇到的問題。

詹賀舜解釋，莊佳佳自2017年2月開始，進入跆拳道國家隊專注訓練，權責單位未告知此事，她完全不曉得已被列為藥檢行蹤登錄的選手，到下半年，中華跆拳道協會通知她，已被世界反運動禁藥組織（WADA）飛行藥檢小組追蹤的訊息，要她提供行程配合協會做行蹤登錄的動作。

詹賀舜說，莊佳佳第一次收到飛行禁藥小組檢測通知是在2017年9月，但當天人在高雄處理課業無法抽身，也不想讓尿檢人員等待，沒有趕回桃園。第二次是同年11月飛行檢測人員到家中，莊佳佳全程配合尿液檢測。

詹賀舜表示，莊佳佳的認知，就是只有這兩次的尿檢通知，對於前半年被認為兩次行蹤通報不實，她完全沒有收到相關的通知，直到2018年12月，才得知自己被禁賽，目前也提出申訴，希望世界跆拳道聯盟能夠讓她有機會出賽再為台灣爭光，也會加強宣導檢測的重要性及嚴重性，提醒各單項協會和選手們更謹慎因應。

莊佳佳跆拳道

相關新聞

許淑淨禁藥後續發酵 體育署要國訓415前給答案

2019-03-28 18:21

射擊／空氣步槍混雙 呂紹全、蔡儀婷攜手摘銅

2019-03-28 19:24

未回報行蹤遭禁賽？ 莊佳佳：與禁藥無關已申訴

2019-03-28 19:33

除許淑淨外 另10名涉禁藥選手名單曝光

2019-03-28 15:19

舉重禁藥連環爆 體育署：暫不影響郭婞淳東奧資格

2019-03-28 20:27

除莊佳佳外 亞運金牌黃韻文也世跆盟在禁賽名單中

2019-03-28 20:14

網球／霍普曼盃走入歷史 團體賽取而代之

2019-03-28 19:42

高球／渡鎷貝爾小學錦標賽 張哲綸71桿中男組領先

2019-03-28 19:16

NFL╱減少誤判！「重播檢視」新規先試行一季

2019-03-28 17:20

邁阿密網賽／費德勒拚4度奪冠 南非長人是難關

2019-03-28 16:40

桃園平鎮運動中心試營運 台北搭車也超方便

2019-03-28 13:02

田徑／高中最速男！ 魏泰陞與楊俊瀚師出同門

2019-03-28 11:30

高球／中信女子精英賽 28日廣州開打

2019-03-28 02:44

邁阿密網賽／單、雙打都吞敗 謝淑薇無緣4強

2019-03-28 00:33

高球／全國小學業餘錦標賽 台北靜心拚五年第四冠

2019-03-27 19:17

TPGA／台巡賽四月登場 首度跨海菲律賓合作

2019-03-27 19:17

108全中運在高雄登場 百萬元摸彩品等你來！

2019-03-27 18:03

射擊／亞洲空氣槍射擊錦標賽 中華隊首日奪兩銅

2019-03-27 16:23

全中運4月高雄登場 韓國瑜要顛覆傳統提供百萬摸彩

2019-03-27 16:15

邁阿密網賽／連兩站提前落馬 約帥：要好好思考

2019-03-27 14:11

邁阿密網賽／又不敵西班牙小將 球王約帥止步16強

2019-03-27 11:20

邁阿密網賽／決勝盤4局領先失守 謝淑薇無緣4強

2019-03-27 08:08

邁阿密網賽／敗給前練球夥伴 謝淑薇8強止步

2019-03-27 04:42

邁阿密網賽／拍落前球后 謝淑薇闖八強

2019-03-27 00:06

和美實校特奧田徑賽奪4金2銀2銅「台灣小阿甘」百米奪金

2019-03-26 22:45
看更多

熱門文章

除許淑淨外 另10名涉禁藥選手名單曝光

2019-03-28 15:19

NBA／柯瑞、KD雙保險 勇士宰灰熊捍衛西區龍頭

2019-03-28 11:05

中職／艾銳克離隊不是壞事 兄弟真需要找洋砲？

2019-03-28 07:00

卡珍斯傷後復出 對勇士三連霸恐反成阻力

2019-03-28 07:00

NBA／史帝芬森晃人踩腳 受害者：大家開心就好

2019-03-28 11:58

從被身高耽誤的射手 看不務正業的NBA世代

2019-03-28 07:00

NBA／林書豪手感未回溫 諾斯：繼續給機會

2019-03-28 00:33

中職／林智勝再扮英雄 再見安打擊敗猿隊

2019-03-27 22:28

NBA／KD單場13投12中 柯爾：籃球對他很容易

2019-03-28 17:08

NBA／帕克搭馬刺專機隨行 吉諾布里背號退休將登場

2019-03-28 16:21

NBA／關鍵24比0攻勢助威 雷霆逆轉勝溜馬

2019-03-28 11:13

中職／解約艾銳克主因 中信球團：公開質疑戰術

2019-03-28 14:51

NBA／卡珍斯難再續留勇士 早知鵜鶘留不住AD

2019-03-28 17:14

日職／王柏融扛中心打線 教頭：他有能力勝任

2019-03-28 17:32

NBA／柯利囊括灰熊5大紀錄 並肩詹皇與大嘴米勒

2019-03-28 13:48

NBA／哈登、字母哥爭MVP 場下較量同樣精彩

2019-03-28 17:00

NBA／已有4個女兒 布萊恩透露老婆想拚男孩

2019-03-28 16:40

NBA／路易斯搭機抵台 球迷現場熱情迎接

2019-03-28 12:33

舉重／反禁藥科技戰 打擊台灣舉重路

2019-03-28 00:05

日職／陽岱鋼首戰扛第5棒 王柏融考驗才開始

2019-03-28 00:33

MLB／2019年球季開打 五大焦點看這裡

2019-03-28 09:00

日職／生涯首迎日職開幕戰 王柏融有新鮮感

2019-03-28 09:53

騎士菜鳥霹靂膽 塞克斯頓打破外界質疑

2019-03-28 11:00

中職／第八支再見安打出爐 林智勝要從零開始

2019-03-27 23:20

NBA／貝爾遭勇士禁賽 竟是買東西帳算教練身上

2019-03-28 17:44

NBA／巫師致勝上籃 太陽布克再飆50分仍悲情

2019-03-28 13:22

MLB／獲封最被高估球員 哈波：不知該說什麼

2019-03-28 07:05

中職／林智勝再見安喊爽：要把球隊帶向總冠軍

2019-03-28 00:33

舉重／許淑淨藥檢未過關 我國舉重近年第六起

2019-03-28 00:05

NBA／湖人詹皇輪休 爵士全場沒落後過輕鬆贏

2019-03-28 15:12

日職／熱身墊底火腿大不利 樂天怕老三魔咒

2019-03-28 07:00

田徑／高中最速男！ 魏泰陞與楊俊瀚師出同門

2019-03-28 11:30

MLB／狄葛隆合約定案 萊特、辛德賈德扮推手

2019-03-28 08:08

中職／味全回鍋職棒 葉志仙：大學仍可培育好手

2019-03-28 16:43

MLB／少金布洛爾 紅襪教頭：不會有固定終結者

2019-03-28 15:54

日職／搭電梯巧遇 栗山英樹提醒王柏融要快樂

2019-03-28 17:41

MLB／新球季開打 官網預測太空人封王

2019-03-28 00:33

舉重／許淑淨涉禁藥 我舉重選手仍可拚東奧

2019-03-28 00:05

未回報行蹤遭禁賽？ 莊佳佳：與禁藥無關已申訴

2019-03-28 19:33

桃園平鎮運動中心試營運 台北搭車也超方便

2019-03-28 13:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top