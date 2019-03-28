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舉重禁藥連環爆 體育署：暫不影響郭婞淳東奧資格

2019-03-28 20:27聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

昨天驚爆兩屆奧運舉重金牌許淑淨陷入禁藥風波後，加上之前的林子琦也因用藥遭到禁賽，一度傳出可能會影響到我國舉重隊在2020年東京奧運的資格問題，體育署長高俊雄今天在例行記者會上表示，就目前拿到的禁藥禁賽條文來看，不會影響到郭婞淳的參賽權，不過體育署會再更審慎去研究禁藥禁賽相關規定。

在許淑淨去年6月宣布退休後，郭婞淳成為我國最有希望前往東京奧運的選手，更被看好能夠奪牌甚至奪金的大熱門，不過東京奧運改變參賽資格，無法用個人成績爭取其額外的參賽名額。

根據國際舉重總會的禁藥規範條例，如果在2008至2020年東京奧運資格賽結束之間，單一國家發生10至19次被驗出使用禁藥的選手，最多只能獲得男、女各兩名的參賽名額，若是20次以上的話，則最多只有1男1女。若是在10名以下被驗出使用禁藥的選手，則還是能保有滿額的4男4女的參賽名額。

而在2020年東京奧運資格賽期間，如果單一國家被國際舉重總會或反禁藥組織（WADA）驗出3名選手使用禁藥的話，就會直接取消該國家在2020東京奧運的參賽資格。

今天的例行記者會上，體育署競技運動組也證實此規則，不過仍須確認國際舉重總會禁賽選手人數，及密切注意東京奧運相關參賽辦法，高俊雄表示，「大家的目標都一樣，就是要保障選手能夠參加國際賽，體育署對禁藥的態度就是零容忍。」

舉重郭婞淳

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