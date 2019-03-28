除莊佳佳外 亞運金牌黃韻文也世跆盟在禁賽名單中

2019-03-28 20:14 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



前跆拳道國手、現任桃園市政府體育局局長的莊佳佳，傳出未依規定向世界反禁藥組織（WADA）回報登錄行蹤而遭禁賽，而繼莊佳佳後，曾拿下2014年仁川亞運跆拳道女子53公斤級金牌的黃韻文，也出現在世界跆拳道聯盟官網的禁賽名單中。

世跆盟今年1月公布禁賽名單，而在名單中也出現黃韻文的名字，她從2018年8月11日遭禁賽兩年，將在2020年8月10日解禁，而她的禁賽期間並不在2014年仁川亞運期間，不影響到她在亞運的成績，因此不需要繳回繳牌、獎金等。