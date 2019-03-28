高球／渡鎷貝爾小學錦標賽 張哲綸71桿中男組領先

2019-03-28 19:16 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



高雄福山國小張哲綸首輪打出71桿。圖／張哲綸提供 分享 facebook

107學年度第十屆渡鎷貝爾全國小學業餘高爾夫錦標賽今天在台中興農球場揭幕，高雄左營福山國小四年級張哲綸首輪抓下3隻小鳥、吞2記柏忌，以71（-1）桿在中年級男生個人組領先群雄，並且為單日表現最佳的球員；彰化南郭國小則在團體組最風光，在高女及中女組均暫列第一，中男組也名列第五。

年僅10歲的張哲綸最近才在大陸海南省參加IMG青少年高爾夫分區預賽獲得第三名，今天他前兩洞都吞柏忌，但隨後立即回穩，第4和第6洞接連抓下小鳥，後九洞再打一記博蒂，成為今天唯一低於標準桿的選手，領先第二名的北市松山民權國小沈彥宇有6桿之差。

而來自嘉義崇文國小五年級許柏丞，去年是中男個人組冠軍，今天首輪以74桿暫居高男個人組第一。許柏丞下個月才滿11歲，身高161公分，體型高大且天生神力，一號木桿開球長達260碼，許柏丞表示，他從三歲就在阿公的鼓勵及敦促下開始打高爾夫，至今已有8年，「阿公說打高爾夫是很棒的技能，收入也高，而且我自己也愛上高爾夫。」

嘉義崇文國小許柏丞打出74桿，暫列高男組第一。圖／中華高球協會提供 分享 facebook

彰化南郭國小主力部署在團體組賽事，共8人角逐，其中洪子耘、葉子寧兩人成績總和194桿，暫列高女組團體第一；葉子齊、施養念189桿也在中女組領先群雌，施養念同時在中女個人組暫列第4，落後領先的台中大墩國小林潔恩12桿。

高男團體組的竹科實中附小吳承恩、鄭以樂去年獲得亞軍，今年捲土重來，以總和162桿領先居次的北市玉成國小王建文、許翃瑋13桿，成為分組冠軍熱門；北市力行國小黃士恩、黃士恆兄弟共168桿，也在中男團體組領先居次的靜心小學A隊王傳鴻、張晉嘉的177桿。

107學年度第十屆渡鎷貝爾全國小學業餘高爾夫錦標賽29日閉幕，比賽共分個人及團體兩組賽事，每組又細分高男、高女、中男、中女四小組競技。