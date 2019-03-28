親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
許淑淨涉禁藥
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
中職30年
籃球
JHBL
綜合
路跑

韓國瑜出來選總統 千金韓冰說：家裡還有衣服要洗

在最美的一刻謝幕：鈴木一朗引退的侘寂美學

運動筆記當大家都在討論賽事時, 是否有人關心過志工呢?PB 半馬103分鐘，可以笑著跑完，就可以笑著收下成績單
健行筆記【台中 | 南湖大山】挑戰地獄級五岩峰斷崖 能高安東軍短片（下）
NBA今日十大好球 (3月28日)今日最佳球員- Devin Booker (3月28日)

許淑淨禁藥後續發酵 體育署要國訓415前給答案

2019-03-28 18:21聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

針對許淑淨等11名選手陷入禁藥風波，體育署署長高俊雄今天作出回應，就體育署的政策及態度，對於禁藥就是「零容忍」，不過對於許淑淨在禁賽期間仍在國訓中心擔任教練，明顯違反聘用規定，連帶教練蔡溫義也有責任？高俊雄表示，要國訓中心在4月15日前作出解釋，並提出解決辦法。

高俊雄今天在體育署的例行記者會上率先說：「體育署作為全國體育事務最高權責機關責無旁貸，在此向國人致歉。」不過對於許淑淨在2018年1月就被告知禁賽，並在6月宣布退休後留在國訓中心擔任教練，就規定來說，藥檢未過就不得從事任何比賽、教學等相關活動。

今天對於許淑淨擔任教練一事，高俊雄今天在體育署例行記者會上表示，體育署對國訓中心專任教練（非國家級教練）的聘用沒有准駁權，許淑淨禁賽相關事件也是2周前調出公文才得知。

許淑淨在得知遭禁賽，到她宣布退休後擔任教練的這段時間，是否會就其選手營養金及教練薪資做出追討、懲處？高俊雄表示，希望教練、選手能親自出面說明，同時希望能在4月15日前，請國訓中心一起就事件作出回覆。

高俊雄也表示，確保我國的優秀運動選手能夠代表國家參加運動賽會，一直是國人及體育署最優先重要的任務，「所以要確保選手參加國際賽的權益，我們一定要遵守國際奧會及世界反禁藥組織（WADA）的規範，所以就禁藥這件事來講，體育署的政策、態度就是零容忍，也會依照WADA最新版本重新嚴格檢視，改善再來精進。」

目前台灣並沒有獨立的藥檢單位，高俊雄表示，會再研議成立獨立國家藥檢中心機構，會研議可行辦法，參考接近台灣情況的亞洲國家盡快成立，體育署也與中華奧會有共識，樂見獨立的國家藥檢中心機構成立。

體育署長高俊雄（中）。記者毛琬婷／攝影
體育署長高俊雄（中）。記者毛琬婷／攝影
分享

許淑淨蔡溫義

相關新聞

除許淑淨外 另10名涉禁藥選手名單曝光

2019-03-28 15:19

邁阿密網賽／費德勒拚4度奪冠 南非長人是難關

2019-03-28 16:40

田徑／高中最速男！ 魏泰陞與楊俊瀚師出同門

2019-03-28 11:30

NFL╱減少誤判！「重播檢視」新規先試行一季

2019-03-28 17:20

桃園平鎮運動中心試營運 台北搭車也超方便

2019-03-28 13:02

高球／中信女子精英賽 28日廣州開打

2019-03-28 02:44

邁阿密網賽／單、雙打都吞敗 謝淑薇無緣4強

2019-03-28 00:33

高球／全國小學業餘錦標賽 台北靜心拚五年第四冠

2019-03-27 19:17

TPGA／台巡賽四月登場 首度跨海菲律賓合作

2019-03-27 19:17

108全中運在高雄登場 百萬元摸彩品等你來！

2019-03-27 18:03

射擊／亞洲空氣槍射擊錦標賽 中華隊首日奪兩銅

2019-03-27 16:23

全中運4月高雄登場 韓國瑜要顛覆傳統提供百萬摸彩

2019-03-27 16:15

邁阿密網賽／連兩站提前落馬 約帥：要好好思考

2019-03-27 14:11

邁阿密網賽／又不敵西班牙小將 球王約帥止步16強

2019-03-27 11:20

邁阿密網賽／決勝盤4局領先失守 謝淑薇無緣4強

2019-03-27 08:08

邁阿密網賽／敗給前練球夥伴 謝淑薇8強止步

2019-03-27 04:42

邁阿密網賽／拍落前球后 謝淑薇闖八強

2019-03-27 00:06

和美實校特奧田徑賽奪4金2銀2銅「台灣小阿甘」百米奪金

2019-03-26 22:45
看更多

熱門文章

除許淑淨外 另10名涉禁藥選手名單曝光

2019-03-28 15:19

NBA／柯瑞、KD雙保險 勇士宰灰熊捍衛西區龍頭

2019-03-28 11:05

中職／艾銳克離隊不是壞事 兄弟真需要找洋砲？

2019-03-28 07:00

卡珍斯傷後復出 對勇士三連霸恐反成阻力

2019-03-28 07:00

NBA／林書豪手感未回溫 諾斯：繼續給機會

2019-03-28 00:33

中職／林智勝再扮英雄 再見安打擊敗猿隊

2019-03-27 22:28

從被身高耽誤的射手 看不務正業的NBA世代

2019-03-28 07:00

NBA／史帝芬森晃人踩腳 受害者：大家開心就好

2019-03-28 11:58

NBA／關鍵24比0攻勢助威 雷霆逆轉勝溜馬

2019-03-28 11:13

中職／解約艾銳克主因 中信球團：公開質疑戰術

2019-03-28 14:51

NBA／帕克搭馬刺專機隨行 吉諾布里背號退休將登場

2019-03-28 16:21

NBA／柯利囊括灰熊5大紀錄 並肩詹皇與大嘴米勒

2019-03-28 13:48

NBA／路易斯搭機抵台 球迷現場熱情迎接

2019-03-28 12:33

日職／陽岱鋼首戰扛第5棒 王柏融考驗才開始

2019-03-28 00:33

MLB／2019年球季開打 五大焦點看這裡

2019-03-28 09:00

騎士菜鳥霹靂膽 塞克斯頓打破外界質疑

2019-03-28 11:00

日職／生涯首迎日職開幕戰 王柏融有新鮮感

2019-03-28 09:53

舉重／反禁藥科技戰 打擊台灣舉重路

2019-03-28 00:05

中職／第八支再見安打出爐 林智勝要從零開始

2019-03-27 23:20

舉重／涉禁藥 國訓中心：許淑淨3月中已離教練職

2019-03-27 18:53

NBA／哈登、字母哥爭MVP 場下較量同樣精彩

2019-03-28 17:00

MLB／獲封最被高估球員 哈波：不知該說什麼

2019-03-28 07:05

中職／林智勝再見安喊爽：要把球隊帶向總冠軍

2019-03-28 00:33

NBA／巫師致勝上籃 太陽布克再飆50分仍悲情

2019-03-28 13:22

NBA／KD單場13投12中 柯爾：籃球對他很容易

2019-03-28 17:08

日職／熱身墊底火腿大不利 樂天怕老三魔咒

2019-03-28 07:00

舉重／許淑淨藥檢未過關 我國舉重近年第六起

2019-03-28 00:05

NBA／已有4個女兒 布萊恩透露老婆想拚男孩

2019-03-28 16:40

NBA／卡珍斯難再續留勇士 早知鵜鶘留不住AD

2019-03-28 17:14

田徑／高中最速男！ 魏泰陞與楊俊瀚師出同門

2019-03-28 11:30

NBA／湖人詹皇輪休 爵士全場沒落後過輕鬆贏

2019-03-28 15:12

日職／王柏融扛中心打線 教頭：他有能力勝任

2019-03-28 17:32

中職／看好林祖傑未來 前教練讚打擊廣功能強

2019-03-27 19:46

MLB／狄葛隆合約定案 萊特、辛德賈德扮推手

2019-03-28 08:08

MLB／新球季開打 官網預測太空人封王

2019-03-28 00:33

MLB／少金布洛爾 紅襪教頭：不會有固定終結者

2019-03-28 15:54

NBA／貝爾遭勇士禁賽 竟是買東西帳算教練身上

2019-03-28 17:44

桃園平鎮運動中心試營運 台北搭車也超方便

2019-03-28 13:02

舉重／許淑淨涉禁藥 我舉重選手仍可拚東奧

2019-03-28 00:05

邁阿密網賽／單、雙打都吞敗 謝淑薇無緣4強

2019-03-28 00:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top