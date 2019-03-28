許淑淨禁藥後續發酵 體育署要國訓415前給答案

2019-03-28 18:21 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



針對許淑淨等11名選手陷入禁藥風波，體育署署長高俊雄今天作出回應，就體育署的政策及態度，對於禁藥就是「零容忍」，不過對於許淑淨在禁賽期間仍在國訓中心擔任教練，明顯違反聘用規定，連帶教練蔡溫義也有責任？高俊雄表示，要國訓中心在4月15日前作出解釋，並提出解決辦法。

高俊雄今天在體育署的例行記者會上率先說：「體育署作為全國體育事務最高權責機關責無旁貸，在此向國人致歉。」不過對於許淑淨在2018年1月就被告知禁賽，並在6月宣布退休後留在國訓中心擔任教練，就規定來說，藥檢未過就不得從事任何比賽、教學等相關活動。

今天對於許淑淨擔任教練一事，高俊雄今天在體育署例行記者會上表示，體育署對國訓中心專任教練（非國家級教練）的聘用沒有准駁權，許淑淨禁賽相關事件也是2周前調出公文才得知。

許淑淨在得知遭禁賽，到她宣布退休後擔任教練的這段時間，是否會就其選手營養金及教練薪資做出追討、懲處？高俊雄表示，希望教練、選手能親自出面說明，同時希望能在4月15日前，請國訓中心一起就事件作出回覆。

高俊雄也表示，確保我國的優秀運動選手能夠代表國家參加運動賽會，一直是國人及體育署最優先重要的任務，「所以要確保選手參加國際賽的權益，我們一定要遵守國際奧會及世界反禁藥組織（WADA）的規範，所以就禁藥這件事來講，體育署的政策、態度就是零容忍，也會依照WADA最新版本重新嚴格檢視，改善再來精進。」