NFL╱減少誤判！「重播檢視」新規先試行一季

2019-03-28 17:20 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



減少誤判，聯盟「重播檢視」新規先試一季。 路透社 分享 facebook

NFL各隊老闆在亞利桑納州鳳凰城參加年度會議，日前通過了一項改革提案，同意攻守兩隊都能對干擾傳球（pass interference）要求重播檢視，包括沒有被吹判的情況。

NFL比賽各四節、15分鐘，兩隊教練能在上下半場的前28分鐘，對判決提出挑戰，每場比賽有兩次挑戰可以用，如果該隊教練前兩次挑戰都成功，才會獲第三次挑戰獎勵；而到了上下半場的最後兩分鐘和延長賽，則交由和紐約總部同步的執法部門判定是否觀看重播。

不過這項新制暫時先只在2019球季試用，根據NFL官網報導，這項提案獲得31票對1票的壓倒性支持，唯一投反對票的是孟加拉虎隊。

會提出這項改革，主要也是受到去年國聯冠軍賽的影響，在該場比賽最後關頭，聖徒隊接球員路易斯（Tommylee Lewis）眼看就要成功接球，結果被公羊隊角衛羅比柯曼（Nickell Robey-Coleman）撞盔破壞。這應該是惡意撞人的干擾傳球，裁判卻視若無睹沒有丟旗，也讓聖徒隊失去逆轉機會和超級盃門票。

聖徒隊總教練佩頓（Sean Payton）曾發聲，希望能修改規則。這次表決通過，聖徒隊老闆蓋兒（Gayle Benson）非常開心，「希望被犯規沒吹的情況不要再發生了，我們認為這是好的變革。」