桃園平鎮運動中心試營運 台北搭車也超方便

2019-03-28 13:02 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 王樹衡 ／即時報導



桃園市長鄭文燦(右三)蒞臨平鎮運動中試營運開幕式。 記者王樹衡／攝影 分享 facebook

運動趁現在！免費體驗3禮拜全台最大健身房！由展昭國際企業股份有限公司營運管理的桃園市平鎮國民運動中心，基地面積約1267坪、總樓地板面積3218坪，「室內溫水游泳池」、「體適能中心」、「飛輪教室」、「武術教室」、「兒童遊戲室」、「綜合球場」為6大核心設施，其中體適能中心更為全國之最，擁有最大坪數300坪面積，更針對武術運動、兒童體能、飛輪教室，結合全新體感互動科技，可謂全台首座全方位導入智慧科技應用的國民運動中心，今日舉行開幕典禮暨試營運，民眾可享有連續三個禮拜的課程優惠及免費體驗！

今日上午試營運開幕式冠蓋雲集，吸引不少市民前往，桃園市長鄭文燦蒞臨致辭，他表示這座運動中心耗資4.2億元打造，是桃園市第四座運動中心，期許能帶給市民更好的運動場所及條件，提升民眾運動的素質。

平鎮運動中試營運開幕式。 記者王樹衡／攝影 分享 facebook

全台首座全方位智慧科技

以武術運動為特色發展的平鎮運動中心，其2樓教室空間符合跆拳道、空手道訓練規格，為突破傳統，創新引進智慧互動科技，將傳統武術結合聲光及影像，不受限於時間、人力，輕鬆入門武術運動，吸引全年齡層民眾參與。並在同樓層的兒童遊戲室，規劃體感互動遊戲-瘋狂球池、奇幻海底世界，透過即時體感裝置以及圖像辨識技術，使小朋友在球池拋球的同時，能訓練肢體協調；在投影繪畫的同時，也能激發想像力，達到運動中心寓教於樂的理念。為改善飛輪教室一成不變的運動環境，特別在3樓教室內增設VR虛擬實境體驗，透過程式變換多元的戶外場景，使在室內踩飛輪，不必風吹雨淋也能體驗四季風景，開啟民眾對運動的熱忱，更提供升級版的多人互動及競賽，讓飛輪不再只是單人運動，而是團體合作，體驗豐富挑戰性的飛輪運動。

平鎮運動中試營運開幕式。 記者王樹衡／攝影 分享 facebook

全台最大300坪體適能中心

而討論度最高、備受民眾期待的300坪體適能中心，全面引進新式健身設備，高達100多台的健身器材，包括心肺器材、重訓器材等，更另外規劃女性運動專區、引進國外專業練習用的拳擊擂台，未來也會開立相關運動課程，提供民眾更舒適且更多元的運動體驗。3個禮拜試營運享優惠回饋市民最大方！平鎮國民運動中心試營運從3/28到4/17，為期三個禮拜免費體驗全館設施，包含1樓游泳池、3樓體適能中心、4樓籃球場、羽球場、桌球場，另外，除了體適能、游泳池的票卡可享7折優惠，相關運動課程則享有8折優惠，包含游泳課程、舞蹈課程、韻律課程、飛輪課程、TRX課程、球類課程等，依現場公布的課程為主，期盼滿足市民的運動需求，打造健康活力桃園市。

台北前往也超方便

平鎮運動中心雖處桃園，但其實從台北前往超方便，只要搭捷運板南線至永寧站下車後，從4號出口旁搭709號公車，行經高速公路在「中豐中庸路口」下車，班次約15分鐘一班，直接就停在運動中心門口，因此台北民眾若想運動，也可利用此一方式，前往平鎮運動中心。