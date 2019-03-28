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邁阿密網賽／費德勒拚4度奪冠 南非長人是難關

2019-03-28 16:40台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

瑞士特快車費德勒以直落二輕鬆解決對手，但接下來8強戰要面對強敵安德森。 美聯社
瑞士特快車費德勒以直落二輕鬆解決對手，但接下來8強戰要面對強敵安德森。 美聯社
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邁阿密網賽即將邁入強強對話，費爸若能過「南非長人」這關，有機會問鼎王座！邁阿密男單眾家好手陸續遭淘汰，所剩的高種子球員即將直接對決，瑞士球星費德勒28日僅花1小時，就直落二擊敗梅夫德夫，將在8強賽對決第6種子、「南非長人」安德森，若能挺過這道難關，費爸極有機會繼2017年捧邁網冠軍後，再奪生涯第4座邁網冠。

根據《英國廣播公司》報導，大會第4種子、前球王費德勒是2017年邁阿密公開賽的冠軍，如今已挺過4輪，加上世界排名在他之前的球星如球王約克維奇、聽恩及澤瑞夫都已輸球，這是賺積分追趕的大好機會。

費爸28日於16強賽面對俄國第13種子好手梅夫德夫，一點機會都不給對方，整場比賽打得極為沈穩，僅出現8次非受迫性失誤，雖然開局被俄國小將抓住機會，勉強咬住比分，但後續的第二盤費爸連打出3度破發，總計僅用短短一小時的比賽時間，就以6:4、6:2擊敗俄羅斯新人。

要復仇經典4小時大戰

《紐約時報》報導，由於邁阿密網賽是室外場地為主，賽程受到雨天影響而延後幾天，導致八強賽與四強賽沒有多休一天的機會，費爸將在29日的八強賽上對決南非好手安德森，對雙方的身體都是一大挑戰，費爸是因不再年輕，5天內4戰對他的體能消耗極為嚴重，而安德森則是在手肘傷癒後，首度迎來高強度的短期賽事，這2位互相熟悉的球星應該會合演一場精彩對決。

雖然攤開雙方過往對戰成績，費爸以5勝1敗遙遙領先安德森，但沈穩如費爸依然對在溫網的那一敗耿耿於懷，他表示，只要能在溫網打敗自己的人，他都會特別重視。回顧去年那場經典的4小時大戰，費爸最終是以6:2、7:6(7:5)、5:7、4:6、11:13慘遭安德森逆轉，本次費爸能否成功復仇安德森，將成為一大看點。

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費德勒羅斯

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