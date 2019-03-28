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田徑／高中最速男！ 魏泰陞與楊俊瀚師出同門

2019-03-28 11:30聯合報 記者王燕華╱即時報導

花蓮海星中學田徑隊日前參加108年青年盃田徑錦標賽，摘下4金4銀。其中最耀眼的是去年打破學長「台灣最速男」楊俊瀚U18全國200公尺紀錄的隊長魏泰陞，他共在高男100、200公尺及400公尺接力摘下3金，100公尺還飆出10.39秒的個人最佳紀錄，可惜大會最後公布風速順風每秒2.1公尺，超出標準規定的每秒2公尺，使他無緣打破10.44秒的大會紀錄。

被譽為「高中最速男」的魏泰陞，與楊俊瀚師出同門，也是國內極具潛力的短跑新星，去年6月在亞洲青年田徑錦標賽200公尺預賽跑出20秒99成績，打破楊俊瀚的U18全國紀錄，接著又以21秒05在亞青奪金。

青年盃田徑錦標賽堪稱全國中等學校運動會的前哨戰，本屆賽事日前在新北市板橋舉行，有近5000名選手參賽，為全中運暖身。

海星田徑隊長魏泰陞及岳劉皓全，在高中男子組100公尺、200公尺項目，包辦2金2銀，且兩人在100公尺分別飆出10.39秒及10.56秒的個人最佳成績，雖因風速超標無緣破紀錄，兩人在400公尺接力項目繼續聯手帶領潘崑瑋與高亞伯，跑出41.03秒平大會紀錄，風光摘下第3金。

「接下來要備戰全中運」魏泰陞說，今年賽季才剛開始，就能跑出破自己成績的10.39秒，覺得滿意，接下來會備戰下月的全中運，對自己的期許是能夠前進2020年東京奧運。

海星中學表示，這次摘下4金4銀，金牌包括高男組100、200公尺魏泰陞、400公尺接力魏泰陞、岳劉皓全、潘崑瑋、高亞伯、及高女組100公尺跨欄邱宇婕。4銀分別是高男組100、200公尺岳劉皓全，國女組200公尺曾郁庭、高女組400公尺接力林庭瑄、邱宇婕、黃董念芯以及黃董念恩。

花蓮海星中學田徑隊長魏泰陞（左）在青年盃田徑錦標賽有優異表現，摘下3金。圖／海星...
花蓮海星中學田徑隊長魏泰陞（左）在青年盃田徑錦標賽有優異表現，摘下3金。圖／海星中學提供
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田徑楊俊瀚全中運

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