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高球／全國小學業餘錦標賽 台北靜心拚五年第四冠

2019-03-27 19:17聯合報 記者林宋以情╱即時報導

陳亮宇就讀靜心小學時共獲五座全國小學業餘高爾夫錦標賽冠軍，高居賽史第一。圖／大會...
陳亮宇就讀靜心小學時共獲五座全國小學業餘高爾夫錦標賽冠軍，高居賽史第一。圖／大會提供
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107學年度全國小學業餘高爾夫錦標賽，3月28及29兩日在台中興農球場舉行，高年級男生組團體賽預料競爭最激烈。台北市靜心小學將衝擊五年來的第四座團體冠軍盃、康橋國際學校尋求衛冕、去年亞軍竹科實中附小則以原班人馬角逐，三強鼎立各有亮點，為賽前增添幾分緊張懸疑的氛圍。

靜心小學從103~105學年度靠著沈上恩、徐德倫、林士軒、陳亮宇等四人輪流接棒，獲得全國小學業餘高爾夫錦標賽高男組團體三連霸，可惜去年好手畢業，無法締造賽史的新紀錄，今年靜心捲土重來，由五年級的朱啟軒、黃育杰代表出賽，孫一屏擔任教練，以其優良的傳統，成為各隊心目中最大假想敵。

被視為貴族學校的台北市私立靜心小學是全國小學業餘高球錦標賽戰績最輝煌的勁旅，除三獲高男組團體冠軍，去年中男組也包辦前兩名。已畢業兩年的陳亮宇在校期間四度參賽，獲得三次個人組冠軍(中年級男生組2次、高男組1次)，及兩次團體冠軍(105學年度與林士軒，104學年度與沈上恩)，保有全國小學業餘高爾夫錦標賽五座冠軍的紀錄，已成賽事難以逾越的障礙。

康橋國際學校去年得力於黃凱駿優異演出，他在高男個人組獲得亞軍，並與吳承叡合力贏得團體冠軍，黃凱駿畢業後，吳承叡晉升主將，將搭檔酆丞晏，期待再上層樓，完成衛冕。

竹科實中附小吳承恩、鄭以樂去年五年級就締造高男組團體亞軍佳績，經教練吳銀釧的近一年的調教，技術大幅提升，因經驗與默契佔有優勢，被認為是奪冠的熱門之一。

107學年度全國小學業餘高爾夫錦標賽分個人組與團體組競技，每組又分高男、高女、中男、中女四小組，團體組每隊2人方能列入競逐。參賽選手共163人，其中以高年級男生組67人最多，對抗性最高。包括去年中男組冠軍許柏丞(嘉義崇文國小)、中女組冠軍洪阡瑋(台北私立再興小學)等都晉級高年級比賽，被視為冠軍熱門。此外，前年中男組冠軍邱靖(新北新店安坑國小)將是最後一次參加全國小學業餘高爾夫團體錦標賽，也屬超級戰將。

高爾夫

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