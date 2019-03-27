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高球／男子台巡賽賽程出爐 總獎金逾8千萬

2019-03-27 18:06台灣醒報 記者施養正╱台北報導

2019台灣高球巡迴賽將於4月10日點燃戰火。
2019台灣高球巡迴賽將於4月10日點燃戰火。
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2019台灣高爾夫PGA巡迴錦標賽（TPGA）將於4月10日開跑，台灣職業高爾夫協會理事長謝錦昇表示，TPGA今年首度跨出海外，與菲律賓亞巡賽合作，增加台灣職業選手與海外賽事接軌。此外，他也提到，賽事總獎金提高到新台幣8112萬元，比去年多1200萬元。

謝錦昇表示，現階段台灣景氣雖然尚未恢復，企業贊助高球賽事的意願不高，但他仍持續尋求合作，積極提升賽事數量及獎金。他說，企業的贊助讓今年TPGA能與菲律賓亞巡賽合作，成為菲、台雙方合辦男子職業高球巡迴賽事的一大突破，而這也是TPGA賽事首度跨出海外，為台灣選手搭起與海外接軌的橋樑，首場台菲巡賽將於5月23日至26日在台中清泉崗球場開戰。

2019首場台巡賽定名為「台中慈善菁英邀請賽」，賽事總獎金高達新台幣500萬元，將於4月10至12日開打。至於今年台灣獨立舉辦的亞巡賽賽事則於10月展開，將由「台灣名人賽暨三商高爾夫邀請賽」拉開序幕，總獎金更高達90萬美金，為今年總獎金最高的賽事。

此外，今年TPGA更6度與日商ThreeBond合作舉辦挑戰巡迴賽，賽事發起人為前任TPGA理事長陳志忠，他表示，礙於台巡賽參賽資格為全台排名前60位的選手，之後的年輕選手較缺乏磨練機會，特與日商公司合作，期望給予年輕新秀一個通往台巡賽的跳板，因此，本賽事年度獎金榜前3名，可直接獲得隔年台巡賽參賽資格。

謝錦昇說，今年共有超過20家企業贊助TPGA賽事，之後會再極力爭取廠商持續投入。他呼籲，TPGA希望新一代台灣高球好手，挑戰國際高壇，發光發熱，而這項目標需要政府和企業一同參與，與TPGA一同「作育英才」，合力提升台灣職業球員實力，及提升台灣高球的整體環境。

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高爾夫陳志忠

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