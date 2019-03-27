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邁阿密網賽／連兩站提前落馬 約帥：要好好思考

2019-03-27 14:11聯合報 記者曾思儒╱即時報導

約克維奇連兩站提早打包。 美聯社
約克維奇連兩站提早打包。 美聯社
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塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）挑戰邁阿密名人賽史無前例的第7冠目標，今天意外告終，西班牙好手巴提斯塔‧艾格特（Roberto Bautista Agut）演出逆轉戲碼，以1：6、7：5、6：3拍下球王，讓小約在第四輪止步。

今天賽前小約在邁阿密網賽累積戰績為22勝1敗，不料強勢拿下首盤後，第二盤打到5：5，比賽因雨中斷40分鐘，恢復比賽後戰局反被巴提斯塔‧艾格特主導，讓小約在連兩場名人賽提早落馬。

「恭喜他的強勢反撲，但這是一場我不該輸的比賽，那麼多的機會，卻都浪費掉了。」小約恭賀對手之外進行自我檢討說。

印地安泉名人賽和邁阿密名人賽是3月緊鄰的大賽，兩場比賽登頂有著「陽光雙冠」的美稱，小約曾四度在同年包攬兩場大賽金盃，但最近兩年卻是連8強賽都沒站上。

「這不是我第一次在兩場比賽提前出局，前幾年也曾有過，所以我當然會思考，明年要如何準備印地安泉和邁阿密。」小約於今年初在澳網奪冠後，再度出賽就是印地安泉名人賽，「我在場外有太多事，我想這可能有點影響我球場表現，我身體狀況不是絕佳，就是從中學習，這就是人生。」

沒能挑戰邁阿密第7冠和個人第33座的名人賽金盃，小約接下來將專注力放到歐洲紅土賽場，並且預告會強勢回歸，「我在紅土長大，所以我很喜歡打紅土比賽，等著瞧，我絕對會有比這幾場比賽更好的表現。」

今年在多哈網賽曾擊敗小約的巴提斯塔‧艾格特，生涯首次站上邁阿密名人賽8強，下一戰將強碰尋求衛冕冠軍的美國重砲伊斯納（John Isner）。

Novak Djokovic澳網

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