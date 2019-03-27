舉重／盡人事聽天命 郭婞淳東奧備戰不受影響

2019-03-27 11:33 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



許淑淨涉禁藥，潛在的「受害者」當屬去年在雅加達亞運摘金的女將郭婞淳。 聯合報系資料照 分享 facebook

仁川亞運舉重金牌林子琦在2016年里約奧運前傳出禁藥問題遭禁賽，今天兩枚奧運舉重金牌得主許淑淨也爆出在2017世錦賽的藥檢未過關，連帶可能影響台灣舉重選手東京奧運參賽資格，潛在的「受害者」當屬去年在雅加達亞運摘金的女將郭婞淳。

郭婞淳的教練林敬能表示，今天早上得知許淑淨藥檢未過消息，但不會影響郭婞淳的備戰腳步，「我們還是有明確目標，做好我們自己，要戰到最後一兵一足，其他就是盡人事聽天命。」

郭婞淳在去年亞運奪下女子58公斤級金牌後，又在11月土庫曼阿什哈巴特世錦賽轉戰59公斤級，以抓舉105公斤、挺舉132公斤、總和237公斤摘下抓舉、總和雙金，並創下抓舉、總和新世界紀錄，各大賽金牌只差奧運金牌就能集滿，明年東京奧運就是她明確的主戰場。

根據世界反禁藥組織（WADA）規定，奧運年的周期為期四年，在四年內一個國家的相同運動項目有三名選手用藥，該運動的其他選手將喪失參加奧運的資格，林子琦雖是在2016年里約奧運前爆發用藥事件，不該列入東京奧運周期，但中華奧會的禁藥管制委員會經審理與開會，直到2017年才送交懲處結果報告書，因此在WADA的認定，林子琦的禁藥事件也被列入東京奧運的周期內。

許淑淨是在2017年世錦賽的禁藥檢測未過關，成為東京奧運周期的台灣第二人，如果再有台灣舉重選手用藥被逮，恐影響郭婞淳東京奧運搶金目標。

林敬能表示，現階段郭婞淳仍按照設定計畫，今年主戰場放在4月18日在大陸寧波登場的亞錦賽，以及9月18日泰國芭達雅開戰的世錦賽，先爭取奧運積分，「我們把每一場當做第一場比賽，也當作最後一場，戰戰兢兢去面對。」