舉重／許淑淨涉禁藥繳獎牌 教練、奧會暫無回應

2019-03-27 11:06 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



許淑淨疑似在抓舉時手部造成傷勢，退出挺舉項目，本次舉重世錦賽成績只贏得留下1面銀牌。 報系資料照 分享 facebook

我國兩屆奧運舉重金牌許淑淨驚傳禁藥檢測未過關，國際反禁藥組織（WADA）已來函中華奧會，如果再檢出有台灣舉重選手使用禁藥，將影響台灣舉重好手郭婞淳在東京奧運的出賽權。

根據中央社的報導，許淑淨是2017年底出征美國安納罕世錦賽前的禁藥檢查呈現陽性，雖不用繳回2012年倫敦奧運及2016年里約奧運的兩面金牌，但安納罕世錦賽的抓舉銀牌要繳回，且還可能影響東京奧運台灣選手出賽權。

根據WADA規定，奧運年周期為期4年，期間同一國家、同運動項目有3名選手使用禁藥，該運動其他選手將喪失奧運資格，許淑淨「同門」的林子琦里約奧運前爆發禁藥事件，且是2017年懲處結果報告書才交給WADA，認定上也在東京奧運的4年周期內。

中華奧會主席林鴻道和秘書長沈依婷前往北京參加東亞奧林匹克委員會（EAOC）理事會，預計今天晚上返國，目前奧會針對許淑淨禁藥事件暫無回應。

許淑淨在安納罕世錦賽參加女子53公斤級，抓舉以93公斤奪銀，但因手肘傷勢放棄接續的挺舉，沒有總和成績，由於體育署只承認奧運競賽的總和成績和獎牌，因此只在抓舉拿1銀、沒有總和成績的許淑應沒有敘獎和國光獎金收回問題。

許淑淨除配合調查，也繳回世錦賽抓舉銀牌，教練蔡溫義今天早上手機關機，尚無回應。

現年27歲的許淑淨是在去年雅加達亞運前的6月無預警的宣布退休，並且在退役聲明中表示長年受膝傷所苦，加上世錦賽手肘傷勢影響，無法正常訓練，選擇亞運前退休，但仍留在舉重界，在國訓中心培育下一個「台灣之光」。