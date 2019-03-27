親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
林書豪專區
棒球
中職30年
MLB
籃球
JHBL
綜合
路跑

挾近27萬黨員 妙天：願幫柯文哲連署參選總統

主播吳宇舒婚姻有危機？ 老公遭爆吃窩邊草

運動筆記歡樂臺大校園馬拉松🐳5000m自我測驗【一步渺小】 2019萬金石35K後，抽起來的是妳的無能為力
健行筆記苗栗･薑麻園･關刀山日走、瞭望台夜拍【裝備談】什麼時候需要攻頂包？來聊聊攻頂包的用途！
NBA焦點球員- De'Aaron Fox (3月27日)精彩演出- Luka Doncic 大三元 (3月27日)

舉重／許淑淨涉禁藥繳獎牌 教練、奧會暫無回應

2019-03-27 11:06聯合報 記者曾思儒╱即時報導

許淑淨疑似在抓舉時手部造成傷勢，退出挺舉項目，本次舉重世錦賽成績只贏得留下1面銀...
許淑淨疑似在抓舉時手部造成傷勢，退出挺舉項目，本次舉重世錦賽成績只贏得留下1面銀牌。 報系資料照
分享

我國兩屆奧運舉重金牌許淑淨驚傳禁藥檢測未過關，國際反禁藥組織（WADA）已來函中華奧會，如果再檢出有台灣舉重選手使用禁藥，將影響台灣舉重好手郭婞淳在東京奧運的出賽權。

根據中央社的報導，許淑淨是2017年底出征美國安納罕世錦賽前的禁藥檢查呈現陽性，雖不用繳回2012年倫敦奧運及2016年里約奧運的兩面金牌，但安納罕世錦賽的抓舉銀牌要繳回，且還可能影響東京奧運台灣選手出賽權。

根據WADA規定，奧運年周期為期4年，期間同一國家、同運動項目有3名選手使用禁藥，該運動其他選手將喪失奧運資格，許淑淨「同門」的林子琦里約奧運前爆發禁藥事件，且是2017年懲處結果報告書才交給WADA，認定上也在東京奧運的4年周期內。

中華奧會主席林鴻道和秘書長沈依婷前往北京參加東亞奧林匹克委員會（EAOC）理事會，預計今天晚上返國，目前奧會針對許淑淨禁藥事件暫無回應。

許淑淨在安納罕世錦賽參加女子53公斤級，抓舉以93公斤奪銀，但因手肘傷勢放棄接續的挺舉，沒有總和成績，由於體育署只承認奧運競賽的總和成績和獎牌，因此只在抓舉拿1銀、沒有總和成績的許淑應沒有敘獎和國光獎金收回問題。

許淑淨除配合調查，也繳回世錦賽抓舉銀牌，教練蔡溫義今天早上手機關機，尚無回應。

現年27歲的許淑淨是在去年雅加達亞運前的6月無預警的宣布退休，並且在退役聲明中表示長年受膝傷所苦，加上世錦賽手肘傷勢影響，無法正常訓練，選擇亞運前退休，但仍留在舉重界，在國訓中心培育下一個「台灣之光」。

許淑淨世錦賽

相關新聞

舉重／盡人事聽天命 郭婞淳東奧備戰不受影響

2019-03-27 11:33

邁阿密網賽／決勝盤4局領先失守 謝淑薇無緣4強

2019-03-27 08:08

舉重／許淑淨涉用藥 奧運雙金暫時沒事

2019-03-27 10:21

舉重／失眠服安眠藥出事 奧運金牌許淑淨涉禁藥

2019-03-27 10:11

和美實校特奧田徑賽奪4金2銀2銅「台灣小阿甘」百米奪金

2019-03-26 22:45

許淑靜涉禁藥疑慮 許爸爸：不知情但相信女兒

2019-03-27 11:53

邁阿密網賽／又不敵西班牙小將 球王約帥止步16強

2019-03-27 11:20

舉重／未來一年再有禁藥 郭婞淳恐無緣東奧

2019-03-27 10:27

邁阿密網賽／敗給前練球夥伴 謝淑薇8強止步

2019-03-27 04:42

邁阿密網賽／拍落前球后 謝淑薇闖八強

2019-03-27 00:06

邁阿密網賽／非爆冷專家 官方認證謝淑薇是高手

2019-03-26 16:10

東亞青運復辦有難度 各理事國持不同看法

2019-03-26 15:25

邁阿密網賽／雨神打不倒 詹家姊妹晉級女雙八強

2019-03-26 08:26

邁阿密網賽／六斬球后 謝淑薇擊敗伍茲妮雅琪

2019-03-26 08:17

邁阿密網賽／「球后殺手」再發威！ 謝淑薇勝伍茲妮雅琪

2019-03-26 06:31

全大運／聖火引燃 5天環台

2019-03-25 23:26

網球／謝淑薇如何屢創佳績 男友教練：讓她做自己

2019-03-25 22:54

亞俱排／陳建禎隨松下黑豹踢館 吳宗軒領銜中華隊

2019-03-25 18:38

三鐵賽後太累吃完飯忘買單 卻看見鐵人圈溫暖

2019-03-25 15:35

全大運聖火引燃 選手拚世大運資格精彩可期

2019-03-25 15:29

花式滑冰／一朗退休不捨 羽生結弦：我因他而改變

2019-03-25 14:54

全大運／超馬選手陳彥博燃火 聖火傳遞開跑

2019-03-25 14:39
看更多

熱門文章

NBA／林書豪續低迷僅2分 暴龍112：103公牛

2019-03-27 09:44

NBA／諾基奇嚴重骨折 里拉德：讓我想到喬治

2019-03-26 15:57

NBA／飆59分太陽輸33分 布克寫下難堪紀錄

2019-03-26 16:30

NBA／眾星為諾基奇祈福 里拉德：永遠不想此事發生

2019-03-26 17:00

邁阿密網賽／非爆冷專家 官方認證謝淑薇是高手

2019-03-26 16:10

舉重／失眠服安眠藥出事 奧運金牌許淑淨涉禁藥

2019-03-27 10:11

NBA／拓荒者晉季後賽傷大將 諾基奇傷退恐報銷

2019-03-26 14:28

中職／味全教頭可望下周公布 葉君璋就是龍頭？

2019-03-26 16:11

棒球／鄭浩均想催166公里 被虧「頂新狀元」

2019-03-26 15:17

NBA／戈貝爾274次灌籃 創聯盟單季最多紀錄

2019-03-26 18:23

MLB／球員平均年薪連掉兩年 兩大咖還沒有工作

2019-03-26 18:01

邁阿密網賽／敗給前練球夥伴 謝淑薇8強止步

2019-03-27 04:42

中職／用左打攻左投 悍將應修正打線調度

2019-03-27 07:00

林書豪持續低迷 諾斯深海救援不放棄！

2019-03-27 10:11

中職／林智勝連兩戰開砲 不敵林泓育12局致勝轟

2019-03-26 23:33

NBA／執教湖人聯手詹姆斯？ 基德：不會拒絕

2019-03-26 16:59

NBA／林書豪仍陷低潮 連4戰得分個位數

2019-03-27 09:56

中職／頂新加溫選秀 大學球隊恐斷層

2019-03-26 23:52

邁阿密網賽／決勝盤4局領先失守 謝淑薇無緣4強

2019-03-27 08:08

NBA／刻意讓布克破60分？ 太陽作法再惹爭議

2019-03-27 10:54

MLB／球員間公認的過譽 哈波獲六成選票

2019-03-27 08:24

舉重／未來一年再有禁藥 郭婞淳恐無緣東奧

2019-03-27 10:27

NBA／左腿骨折動刀 諾基奇復出沒有時程表

2019-03-27 08:58

NBA／布克生涯次高59分 獨木難撐太陽

2019-03-26 13:56

MLB／普荷斯沒後悔加入天使 想和鱒魚一起奪冠

2019-03-26 15:56

MLB／放掉兩大投手 馬林魚力拚重建

2019-03-26 23:56

棒球／羨慕林祖傑 合庫楊振裕卻不想再選秀

2019-03-26 14:04

舉重／許淑淨涉禁藥繳獎牌 教練、奧會暫無回應

2019-03-27 11:06

影／中職延長賽戰到午夜 猿林泓育開轟狙擊中信

2019-03-26 23:37

NCAA／弟承兄志 瓊斯拚杜克奪冠圓夢

2019-03-26 16:17

舉重／許淑淨涉用藥 奧運雙金暫時沒事

2019-03-27 10:21

WSBL／台電跨季35連敗 教頭林紀妏想過下場打

2019-03-26 20:38

NBA／諾基奇賽季報銷 眾球星集氣祈福

2019-03-27 00:05

棒球／遞補王維中打亞運 蔡偉凡大豐收

2019-03-26 14:37

日職／中居正廣預測新球季 點名王柏融帶來刺激

2019-03-26 17:18

NBA／麥凱倫左膝傷未癒 預計再休一星期

2019-03-26 17:00

中職／搶球隊先發 大師兄開季連轟

2019-03-26 23:49

NCAA／狂罵球員事件 伊索教練被認為沒錯

2019-03-27 07:00

WSBL／菜鳥羅蘋搶鋒頭 鄭慧芸擔心她打太好

2019-03-26 22:15

東亞青運復辦有難度 各理事國持不同看法

2019-03-26 15:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top