舉重／未來一年再有禁藥 郭婞淳恐無緣東奧

2019-03-27 10:27 中央社 台北27日電



台灣舉重恐被國際反禁藥組織列入觀察名單，在東京奧運登場前，若再有台灣舉重選手用藥被逮，郭婞淳恐將被阻擋在東京奧運門外。 聯合報系資料照 分享 facebook

台灣舉重兩大名將許淑淨與林子琦雙雙傳出用藥，台灣舉重恐被國際反禁藥組織列入觀察名單，在東京奧運登場前，若再有台灣舉重選手用藥被逮，郭婞淳恐將被阻擋在東京奧運門外。

根據世界反禁藥組織（WADA）規定，奧運年的週期為期4年，只要4年內一個國家相同運動項目有3名選手用藥，該項運動的其他選手也將喪失參加奧運的資格。

林子琦在2016年里約奧運前夕爆發出用藥事件，理論上應不列入東京奧運的奧運年，不過當時中華奧會的禁藥管制委員會經過審理、開會，直到2017年才送交最後懲處結果報告書給WADA，因此在WADA的認定上，林子琦的禁藥事件也被列入東京奧運週期內。

一名熟知國際事務的不具名人士透露，依照WADA的慣例，是以收到國家奧會的禁藥懲處報告書後，才開始列入計算，因此林子琦的禁藥案，屬東京奧運週期內的案例。

世界舉重總會（IWF）針對禁藥問題，另有相關規範，包括1年內若有3名運動員用藥，最重將對協會處以4年停權和罰款，並備註若由該國協會與禁藥組織自行驗獲者，則不在此限。

不過該名人士表示，4年一次的奧運會屬國際奧會（IOC）管轄，而IOC對於禁藥問題完全依照WADA規範辦理，因此IWF的相關規定理應不適用。

林子琦的禁藥案爆發後，如今又傳出許淑淨的禁藥事件，舉重項目已不容任何犯錯空間，未來直到東京奧運登場前，台灣不得再有任何舉重選手涉藥，否則恐將斷送其他選手的參賽權益。

去年才在雅加達—巨港亞運摘金的舉重好手郭婞淳，也是2020東京奧運重點奪牌選手，目前她仍在努力爭取奧運積分與參賽門票。