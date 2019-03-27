舉重／許淑淨涉用藥 奧運金牌暫時不受影響

2019-03-27 10:21 中央社 台北27日電



許淑淨傳出用禁藥，不過她在2012、2016拿下的兩面奧運金牌暫不受影響 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

兩屆奧運舉重金牌天后許淑淨傳出用禁藥，不過她在2012、2016拿下的兩面奧運金牌暫不受影響，僅需繳回2017年在美國安那罕舉行的世界舉重錦標賽抓舉銀牌。

根據世界反禁藥組織（WADA）規定，若選手禁藥檢測結果呈現陽性（用藥），接下來賽事的成績、獎金與獎牌將全部取消，而許淑淨是在2017年11月接受藥檢，因此無關前兩屆的奧運金牌。

許淑淨用藥事件雖不影響奧運金牌，不過奧運藥檢的追溯期長達10年，因此WADA若決定重新開瓶重驗，再被驗出異常結果，仍有可能會被追討金牌。

許淑淨在2017年12月的世界舉重錦標賽，參加女子53公斤量級，當時她在抓舉以93公斤摘銀，不過因肘傷放棄接下來的挺舉，因此沒有抓舉與總和成績，僅得獲1銀。

而許淑淨在得知禁藥結果異常後，除配合調查，也已主動繳回世錦賽銀牌。

此外，依照體育署公布的國光體育獎章及獎助學金獎助辦法，只要一旦確認選手用藥，將取消該項賽事的國光獎金。

舉重世錦賽屬一年一次，且抓舉、挺舉與總和共計3面獎牌，不過體育署僅承認奧運競賽的總和成績與獎牌，而許淑淨在2017年世錦賽放棄挺舉，並無總和成績，因此沒有敘獎與追討國光獎金的問題。