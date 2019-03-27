舉重／失眠服安眠藥出事 奧運金牌許淑淨涉禁藥

2019-03-27 10:11 中央社 台北27日電



WADA要求奧會須公布使用禁藥的選手姓名與禁賽期限，據了解，其中也包括2屆奧運舉重金牌女將許淑淨。 聯合報系資料照 分享 facebook

國際反禁藥組織（WADA）3月來函中華奧會，要求奧會須公布使用禁藥的選手姓名與禁賽期限，據了解，其中也包括2屆奧運舉重金牌女將許淑淨。

國際舉重總會曾在2016年宣布，2012倫敦奧運女子53公斤量級金牌得主、哈薩克女將趙常玲因禁藥反應成陽性，獎牌取消。當年的銀牌得主許淑淨，順理成章遞補金牌。

2016年里約奧運，靠著教頭蔡溫義的「智取」，讓許淑淨成為台灣奧運史上，唯一獲得2面金牌的台灣運動員。

據了解，許淑淨在2017年底出征世界舉重錦標賽前，接受中華奧會的禁藥檢查，原本藥檢反應呈陰性，但WADA認為許淑淨的生物數值異常，要求負責檢驗的日本三菱實驗室用更精密儀器再做進一步檢查，才認定許淑淨用藥。

事後中華奧會的禁藥管制委員會，將許淑淨判定禁賽3年，不過她因手傷嚴重，且復原進度不如預期，去年6月她在臉書上提前宣布退休。

不料WADA近日來函要求，中華奧會需在4月5日前，把所有因服用禁藥列管的運動員，全部上網公告，才讓此事曝了光。

據了解，許淑淨因傷缺席2017台北世界大學運動會後，傷勢一直沒能好轉，加上當時世錦賽日期逼近，求好心切壓力過大導致失眠，誤服含有禁藥成分的安眠藥，才導致禁藥檢測結果異常。

對於過去中華奧會為何沒不公布服用禁藥選手名單，與禁賽期限等相關資料，奧會則表示，類似案件涉及選手個人隱私，且長久以來都沒對外公布，並非許淑淨才擁有特權。

目前包括仁川亞運金牌女將林子琦以及許淑淨，都因服用禁藥遭處禁賽，據了解，中華奧會將在4月5日前，在網路上公告禁賽選手相關資訊。