邁阿密女網／決勝盤4：0領先失守 謝淑薇無緣4強

2019-03-27 08:08 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



邁阿密女網賽扮演「球后殺手」的我國網球「一姊」謝淑薇，在今天凌晨登場的8強賽沒能把握決勝盤4：0領先優勢，遭愛沙尼亞對手康塔薇特（Anett Kontaveit）演出大逆轉，6：3、2：6、5：7無緣4強，且稍晚登場的女雙第二輪和捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）也落馬，驚奇之旅畫下句點。

排女單27種子的謝淑薇，本周屢寫驚奇，先是拍下日本現任「世界球后」大坂直美，前一輪再退丹麥前球后伍茲妮雅琪（Caroline Wozniacki），變幻莫測的「淑薇style」引起許多討論和注目，但闖生涯首度的邁阿密8強賽，差一步未能再寫突破。

面對列21種子的康塔薇特，謝淑薇在第三盤就兩度破發，先取得4：0絕對優勢，但康塔薇特先連保帶破趕回3局，第10局再破發成功、將局數扳平到5：5，接續再順利保發，關鍵12局更瓦解謝淑薇3個局末點，最終就再第2個賽末點拿下比賽，演出超級逆轉勝。

康塔薇特透露，因為一些原因，下場感覺並不好，也曾緊張無法打出最佳表現、發生許多失誤，「今天或許不是我最好的一場比賽，但我非常開心挺過來，我奮戰不懈，沒有放棄，我真的很高興這樣的進步，不管分數多少仍打得積極，這些細節都會讓一切愈來愈好。」

苦戰2小時吞下對戰2連敗，謝淑薇休息後再提拍上陣，和捷克搭檔史翠可娃也是戰到決勝盤落敗，這對列女雙第3種子的台捷組合碰比利時梅騰絲（Elise Mertens）／白俄羅斯莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）纏戰到「超級搶10」，但以6：7（3：7）、6：2、3：10落敗，無緣8強。

排女雙第8種子的詹家姊妹詹詠然、詹皓晴，成為今天唯一奪勝的台將組合，姊妹以6：3、4：6、10：8力退瑞士班希琪（Belinda Bencic）／俄羅斯卡薩金娜（Daria Kasatkina），4強門票到手。