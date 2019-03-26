WSBL／菜鳥羅蘋搶鋒頭 鄭慧芸：擔心她打太好

2019-03-26 22:15 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



開季至今還未嘗過輸球滋味，國泰女籃26日冠軍前哨戰交手電信，第三節逆轉戰局，末節菜鳥羅蘋領銜，送給電信致命18：0攻勢，終場85：66獲勝，本季15全勝、跨季26連勝挺進冠軍戰。

羅蘋2017年以大學生之姿入選亞錦賽，台北世大運打出名號，本季她與黃柔甄、陳薇安都捨文化挑戰WSBL，表現亮眼。鄭慧芸表示，當時獨排眾議要讓羅蘋入選，就是看中她的年輕和速度。

「她是少數速度跟的上日本後衛的，年輕速度就是她的本錢，所以她我完全不擔心，只擔心她打太久，讓學姐坐冷板凳。」鄭慧芸說，唯一就怕羅蘋太ㄍㄧㄥ，先前她疲勞性骨折，也是拖到最後一刻忍不住才講，「她會為了打球，不惜犧牲一切。」

羅蘋笑說自己沒有壓力，只是習慣看隊友的機會。今年轉戰WSBL讓文化連霸夢碎，羅蘋誓言為國泰拚冠，「一定要拿下來。」

國泰開賽與電信打得膠著，電信次節在老將文祺、射手黃郁婷攜手帶動下，取得4分領先。