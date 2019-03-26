我的職場我的主場 運動企業認證首創線上年曆

2019-03-26 18:17 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



體育署高俊雄署長出席運動企業認證記者會，邀請我國企業踴躍參與認證，提升職工對企業的認同感與向心力。圖／體育署提供 分享 facebook 以「企業ｉsports #我的職場 我的主場」為活動口號，教育部體育署今日辦理「108年運動企業認證啟動記者會」，邀請企業踴躍參與認證，期盼職工健康有活力，在職場上向主場一樣發揮個人優勢。今年運動企業認證首創線上平臺「運動年曆」，邀請企業夥伴互向參與賽事，結合實體賽事，運用積分競賽，推動企業夥伴以賽會友，讓員工有向心力，為企業爭取榮譽。

運動企業認證過去3年辦理成效卓越，獲得國內企業熱烈響應，成功建立ｉ sports 品牌，讓運動深入企業文化，帶動企業重視職工健康，同時，運動企業認證標章更成為幸福企業指標，形塑健康企業形象，提升職工對企業的認同感與向心力，打造「有感」的健康職場環境。

為深化推動運動企業認證之精神，今年將擴大邀請獲證企業及未來想要參與的企業共同合作推廣，發揮1+1大於2的效果，提升宣傳成效，增進企業黏著度，並將特別針對中小企業進行宣傳及輔導，提升中小企業參與比例。

我國擁有140多萬家的中小企業，占全體企業97%，就業人數更高達890萬4千人，故今年運動企業認證目標將帶領更多中小企業獲得認證標章，協助我國企業皆能落實運動企業精神，達到遍地開花的成效，讓全體職工都能身處於健康職場，維繫良好體能。

體育署也將結合「教育部體育署補助及宣導企業聘用運動指導員」企業補助方案實施計畫，鼓勵企業聘用體育運動相關背景知專業人員，如退役選手、學校專任運動教練等，透過體育人才之專長，協助企業員工正確運動，提升運動熱忱，建立規律運動習慣，讓運動氛圍持續在企業內部升溫。