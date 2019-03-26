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邁阿密網賽／WTA：謝淑薇就是高手 非爆冷專家

2019-03-26 16:10中央社 邁阿密25日綜合外電報導

謝淑薇擊敗伍妮雅琪。 歐新社
謝淑薇擊敗伍妮雅琪。 歐新社
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台灣網球一姐謝淑薇今天在邁阿密網賽女單拍落前世界球后「丹麥甜心」伍茲妮雅琪，挺進8強。WTA官網分享每日精彩好球，稱謝淑薇打出絕殺高吊球，影片可聽到球評驚呼連連。

謝淑薇上輪才擊敗世界球后大坂直美，今天再演驚奇，以6比3、6比7（0/7）、6比2扳倒去年澳網奪冠的伍茲妮雅琪（Caroline Wozniacki），搶下8強門票。

WTA官網回顧每日精彩好球，影片中可見謝淑薇隨球上網，先在網前放短球，之後再吊高放底線前，讓伍茲妮雅琪疲於奔命，連球評都直呼「好扯的1分，真是太棒了」。

WTA官網文章寫道，謝淑薇先前與伍茲妮雅琪4度交手，僅拿下過1盤，不過最近一次對戰已是2015年吉隆坡網賽，而謝淑薇在兩年後成為貨真價實的爆冷專家。

文中說，這位33歲好手生涯10大勝仗有6場都是在2017年後出現，她當年開始讓男友阿尼爾（FredericAniere）跟著她四處征戰並兼當教練。

謝淑薇2017年在法網首輪擊敗當時世界排名第8的英國好手康塔（Johanna Konta），寫下生涯首度淘汰世界前10強選手紀錄。

6個月後在去年澳網，謝淑薇又接連擊敗2度贏得大滿貫女單冠軍的西班牙好手蒙奎露札（GarbineMuguruza），和世界排名最高曾達第2的波蘭名將拉凡絲卡（Agnieszka Radwanska），順利打進第2週賽事，為個人10年來首度進入大滿貫賽第2週比賽。蒙奎露札2017年9月曾登上世界球后寶座。

謝淑薇去年溫網擊敗當時世界排名第一的羅馬尼亞好手哈勒普（Simona Halep）。她今年2月杜拜網賽也接連淘汰兩位曾登世界球后寶座的德國好手柯波兒（Angelique Kerber）與捷克好手普莉絲可娃（KarolinaPliskova），如今邁阿密網賽又連續技壓現任球后「日本小威」大坂直美和伍茲妮雅琪。

謝淑薇這兩年連斬6位現任和前任世界球后，堪稱「球后殺手」，連WTA官網今天報導都寫說，現在可能不該再說這位世界排名27的選手是爆冷專家，或許該開始以一介高手來看待謝淑薇。

謝淑薇澳網大坂直美

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