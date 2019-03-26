邁阿密網賽／謝淑薇擊敗伍茲妮雅琪 近14個月六斬球后

2019-03-26 08:17 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



才剛擊敗現任球后大坂直美，世界排名第27、台灣網球一姐謝淑薇今天再擊敗前球后、第13種子伍茲妮雅琪（Caroline Wozniacki），於邁阿密網賽女單16強以6：3、6：7（0）、6：2獲勝，達成「六斬前任 、現任球后」的紀錄。

謝淑薇生涯前四次交手伍茲妮雅琪僅拿下過一盤，不過最近一次已是2015年吉隆坡公開賽，近兩年謝淑薇已進化成「球后殺手」，從去年澳網擊敗蒙奎露扎（Garbine Muguruza）開始，到上一輪爆冷逆轉打敗近兩個大滿貫得主大坂直美，近14個月來接連擊敗六位現任、昔日球后。

首盤謝淑薇率先拿下破發，不過第四局在只差一球即可保發下，卻出現兩次雙發失誤，加上另兩次失誤，導致局數被扳成3：3平手，不過謝淑薇在第七局再度破發，第九局四度取得盤末點，最終在對手回擊出界後破發，以6：3拿下首盤。

第二盤伍茲妮雅琪打得更加積極，一度取得3：1領先，不過謝淑薇先在第五局面對兩個破發點成功保發，接下來第六局成功回破，再度戰成3：3平手，互保到6：6平手，然而關鍵搶七伍茲妮雅琪連拿七分，雙方盤數扳平。

第三盤伍茲妮雅琪的兩次雙發失誤奉送第一個發球局，謝淑薇再破第三局，連拿四局加上成功保發，最終就以6：2拿下決勝盤。

謝淑薇上個月在杜拜網球賽創下台將首次闖進女單「超5（ Premier 5）」賽事四強紀錄，今天成功晉級八強也是台將在女單超強賽（Premier Mandatory）的最高紀錄，下一戰對手將是愛沙尼亞選手孔塔薇特（Anett Kontaveit）。