親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
林書豪專區
棒球
中職30年
MLB
籃球
JHBL
UBA決戰小巨蛋
綜合
路跑

王世堅不當諧星犧牲大！韓國瑜不從政可做這個

運動筆記新竹ZEPRO RUN 超熱鬧！！！我很胖，但是~我能跑馬!
健行筆記【裝備談】什麼時候需要攻頂包？來聊聊攻頂包的用途！【新聞】連外國人都驚艷！淡蘭古道再獲好評
NBA今日十大好球 (3月25日)今日最佳好球- LaMarcus Aldridge (3月25日)

邁阿密網賽／謝淑薇擊敗伍茲妮雅琪 近14個月六斬球后

2019-03-26 08:17聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

才剛擊敗現任球后大坂直美，世界排名第27、台灣網球一姐謝淑薇今天再擊敗前球后、第13種子伍茲妮雅琪（Caroline Wozniacki），於邁阿密網賽女單16強以6：3、6：7（0）、6：2獲勝，達成「六斬前任 、現任球后」的紀錄。

謝淑薇生涯前四次交手伍茲妮雅琪僅拿下過一盤，不過最近一次已是2015年吉隆坡公開賽，近兩年謝淑薇已進化成「球后殺手」，從去年澳網擊敗蒙奎露扎（Garbine Muguruza）開始，到上一輪爆冷逆轉打敗近兩個大滿貫得主大坂直美，近14個月來接連擊敗六位現任、昔日球后。

首盤謝淑薇率先拿下破發，不過第四局在只差一球即可保發下，卻出現兩次雙發失誤，加上另兩次失誤，導致局數被扳成3：3平手，不過謝淑薇在第七局再度破發，第九局四度取得盤末點，最終在對手回擊出界後破發，以6：3拿下首盤。

第二盤伍茲妮雅琪打得更加積極，一度取得3：1領先，不過謝淑薇先在第五局面對兩個破發點成功保發，接下來第六局成功回破，再度戰成3：3平手，互保到6：6平手，然而關鍵搶七伍茲妮雅琪連拿七分，雙方盤數扳平。

第三盤伍茲妮雅琪的兩次雙發失誤奉送第一個發球局，謝淑薇再破第三局，連拿四局加上成功保發，最終就以6：2拿下決勝盤。

謝淑薇上個月在杜拜網球賽創下台將首次闖進女單「超5（ Premier 5）」賽事四強紀錄，今天成功晉級八強也是台將在女單超強賽（Premier Mandatory）的最高紀錄，下一戰對手將是愛沙尼亞選手孔塔薇特（Anett Kontaveit）。

伍茲妮雅琪謝淑薇大坂直美

相關新聞

邁阿密網賽／「球后殺手」再發威！ 謝淑薇勝伍茲妮雅琪

2019-03-26 06:31

全大運／聖火引燃 5天環台

2019-03-25 23:26

邁阿密網賽／雨神打不倒 詹詠然、詹皓晴女雙晉級八強

2019-03-26 08:26

亞俱排／陳建禎隨松山黑豹踢館 吳宗軒領銜中華隊

2019-03-25 18:38

三鐵賽後太累吃完飯忘買單 卻看見鐵人圈溫暖

2019-03-25 15:35

全大運聖火引燃 選手拚世大運資格精彩可期

2019-03-25 15:29

花式滑冰／一朗退休不捨 羽生結弦：我因他而改變

2019-03-25 14:54

全大運／超馬選手陳彥博燃火 聖火傳遞開跑

2019-03-25 14:39

羽球／法國奧爾良名人賽 李洋、王齊麟收穫合拍第二冠

2019-03-25 08:03

網球／謝淑薇成球后殺手 大坂直美坦言壓力難解

2019-03-25 00:59

全國原民運動會 宜蘭已摘6金

2019-03-25 00:05

鐵人三項／機車闖賽道 鐵人謝昇諺慘摔棄賽

2019-03-24 23:34

足球／欠缺臨門一腳 中華隊不敵索羅門

2019-03-24 22:36

邁阿密網賽／女雙也開胡 謝淑薇一日兩勝

2019-03-24 17:17

影／三鐵選手之夜辦桌違規 IRONMAN董事長道歉

2019-03-24 17:03

NFL／愛國者老闆被控買春後 首發聲明道歉

2019-03-24 16:35

邁阿密網賽／約克維奇甩陰霾 若奪冠將創賽事紀錄

2019-03-24 16:22

花滑世錦賽／陳巍與羽生雙破紀錄 冰童忙收小熊維尼

2019-03-24 16:18

邁阿密網賽／大坂落敗自責 謝淑薇贏教練不意外

2019-03-24 16:09

鐵人三項／撞上機車退賽 鐵人一哥謝昇諺不怨人

2019-03-24 15:43

鐵人三項／機車闖入賽道 謝昇諺遭擦撞無法完賽

2019-03-24 12:41

花滑世錦賽／技壓羽生結弦 華裔陳巍衛冕成功

2019-03-24 12:07

邁阿密網賽／五度擊敗球后 謝淑薇獲封巨人殺手

2019-03-24 09:28
看更多

熱門文章

NBA／林書豪打6分鐘0得分 暴龍遭黃蜂絕殺

2019-03-25 08:30

NBA／浪花兄弟合攻50分 勇士退活塞返西區龍頭

2019-03-25 11:04

NBA／蘭姆LogoShot絕殺 黃蜂幸運氣走暴龍

2019-03-25 08:58

NBA／詹姆斯大三元 關鍵罰球助湖人止連敗

2019-03-25 13:35

邁阿密網賽／「球后殺手」再發威！ 謝淑薇勝伍茲妮雅琪

2019-03-26 06:31

NBA／20年來第二遠絕殺 黃蜂蘭姆：棒透了

2019-03-25 15:29

NBA／艾德里奇狂轟48分 馬刺賞綠衫軍4連敗

2019-03-25 10:40

NBA／火箭連7年晉季後賽 騎士確定擁2019首輪籤

2019-03-25 11:57

三鐵賽後太累吃完飯忘買單 卻看見鐵人圈溫暖

2019-03-25 15:35

NBA／火箭拿下季後賽門票 丹東尼本不知情

2019-03-25 11:41

NBA／沃神爆料華頓若遭解僱 基德是接棒熱門

2019-03-25 09:44

MLB／22億男從牛棚出發 日媒也關切陳偉殷

2019-03-25 17:20

NBA／無緣季後賽照拚 詹姆斯：絕不放水

2019-03-25 16:32

NBA／公鹿力壓騎士 洛培茲破中鋒三分球紀錄

2019-03-25 14:19

NCAA╱威廉森32分助杜克險勝 晉甜蜜16強

2019-03-25 14:46

中職／味全教頭已有人選 吉祥物沿用龍待確認

2019-03-25 14:53

NBA／詹姆斯向球迷承諾 下季帶湖人重返季後賽

2019-03-25 07:43

中職／味全教頭呼之欲出？魏應充：快了

2019-03-25 18:03

一個「巨人網紅」的誕生：7呎3吋的馬揚諾維奇

2019-03-25 19:06

NBA／曾被視為新狼王 低位單打王傑佛森退役

2019-03-25 12:17

MLB／打臉哈波費城之邀 楚奧特：沒想過離開

2019-03-25 08:50

日職／原辰德點名陽岱鋼 對廣島開幕戰打5棒

2019-03-25 20:15

NBA／膝傷痊癒場邊坐 KP：穿西裝最難熬

2019-03-25 19:09

MLB／狄葛隆延長合約未定 辛德賈德抱不平

2019-03-25 10:52

花式滑冰／一朗退休不捨 羽生結弦：我因他而改變

2019-03-25 14:54

中職／蔣智賢遭球吻 打完開季首戰下二軍

2019-03-25 19:22

棒球／要趕港口盃 中華隊可能打不完NCAA對抗賽

2019-03-25 19:56

中職／味全「龍頭」 瞄準葉君璋、黃煚隆

2019-03-26 00:50

日職／黃金潛水艇再現 駛進軟銀開季先發輪值

2019-03-26 07:00

WSBL／無緣參與世新隊史最佳 彭曉彤、卓敬小遺憾

2019-03-25 21:02

ABL／季後賽門票開賣 夢想家31日彰化戰吸血鬼

2019-03-25 12:20

MLB／今生是第一次！陳偉殷新球季後援出發

2019-03-26 00:37

中職／兄弟台中主場首戰 盧秀燕擔任開球嘉賓

2019-03-25 19:07

NBA／大三元擊退國王 詹皇不屑擺爛

2019-03-26 00:46

NBA／黃蜂蘭姆超大號三分絕殺 暴龍輸得傻眼

2019-03-26 00:43

棒球／大學明星勝社會人 江國豪先發三局試身手

2019-03-25 17:44

NBA／今日戰績表 勇士成西區首支50勝球隊

2019-03-25 14:34

MLB／何時先發？達比修有跟記者玩猜謎

2019-03-25 09:43

中職／獅隊周末台南戰猿 曾智偵、曹竣崵回娘家

2019-03-25 16:13

NCAA／下半場防守加強 北卡重返16強

2019-03-25 18:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top