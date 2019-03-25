網球／謝淑薇如何屢創佳績 男友教練：讓她做自己

2019-03-25 22:54 中央社 邁阿密25日綜合外電報導



謝淑薇爆冷擊敗球后，教練表示不算太意外。 美聯社 分享 facebook 台灣網壇一姊謝淑薇23日在邁阿密公開賽（Miami Open）第3輪扳倒當今球后大坂直美，再創生涯戰績紀錄。她的法籍教練兼男友阿尼爾透露，他的秘訣是讓謝淑薇「做自己」。

世界女子職業網球協會（WTA）網站報導，謝淑薇在重要比賽由前澳洲球星麥納米（Paul McNamee）指導，但主要透過遠距教學。她的隨行團隊成員除了有胞兄，過去2年還加入男友阿尼爾（Frederic Aniere）。

在謝淑薇擊敗大阪直美後不久，阿尼爾表示：「她（謝淑薇）對網球非常了解，不一定需要別人告訴她該怎麼做，因為她完全知道自己該做什麼。我只是在一旁給她信心，一同享受美好時光。…當然我們會談論網球，但她知道自己該做什麼。」

阿尼爾曾打過業餘網球，從小在法國網球公開賽羅蘭蓋洛斯球場（Roland Garros）附近長大。他放棄從事8年的房地產事業，陪伴前世界網球女雙球后謝淑薇征戰各地。這個改變帶來的效果，幾乎立刻反映在謝淑薇的戰績。

當謝淑薇2017年在法網公開賽首輪擊敗當時世界排名第8的英國好手康塔（Johanna Konta），寫下生涯首度淘汰世界前10強選手紀錄，她的前雙打搭檔彭帥便指出，這歸功於「愛的力量」。

6個月後在2018年澳洲網球公開賽（AustralianOpen），謝淑薇又接連擊敗2度贏得大滿貫女單冠軍的西班牙好手蒙奎露薩（Garbine Muguruza），和世界排名最高曾達第2的波蘭名將拉德旺絲卡（AgnieszkaRadwanska），順利打進第2週賽事，為個人10年來首度進入大滿貫賽第2週比賽。

阿尼爾說：「我不會嘗試了解她的一舉一動，就讓她做自己。但可以確定的是，她令人感興趣，她和其他選手不同，運作方式和別人不一樣。她喜歡憑感覺打球，生活上也是。這適合她。」

阿尼爾甚至相信，這種「淑薇Style」可以讓謝淑薇在本屆邁阿密公開賽奪冠。

他表示：「我認為最重要原因是她的特殊打法。大多數女網選手不習慣打這種球，可低可快可慢。她還能根據不同對手改變自身球路的許多環節。她是名優秀的鬥士，永不放棄。…她能在心理上給對手壓力。」