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三鐵賽後太累吃完飯忘買單 卻看見鐵人圈溫暖

2019-03-25 15:35聯合報 記者羅紹平╱即時報導

台東已成鐵人三項比賽聖地，每年都有好幾場鐵人三項賽事，照片非事件當事人。聯合報系...
台東已成鐵人三項比賽聖地，每年都有好幾場鐵人三項賽事，照片非事件當事人。聯合報系資料照片
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2019 IRONMAN台灣鐵人三項國際賽23及24日在台東進行2天激烈賽事，昨天傳出有一群鐵人，賽後在台東市中華路吳媽媽鱔意麵店用餐，用餐後竟忘了買單1280元，就走人，事後有網友在「鐵人三項分享圈」PO文，引發熱議，絕大多數鐵友都認為當事人「應該忘了」，且不到2小時事情就獲圓滿解決，因有黃姓鐵友幫付清餐費，當事人王姓鐵友也承諾將同額捐款社福團體，讓人看見台灣鐵人圈相互扶持、照應的一面。

原PO署名Jackey Wu的網友今天中午在「鐵人三項分享圈」貼文：昨天晚上約莫6點30分7點間，有幾位到在台東中華路上「吳媽媽鱔魚麵」店吃東西的鐵人們，你們點了一整桌的食物，吃完就走沒有付錢，希望你們如果看到這篇請連絡店家，對你們來說可能只是1000多元，但是對店家來說卻是很重要的收入。

店家吳媽媽當下很難過，我認不出你們的臉孔，不過你們身穿著2019Ironman活動的服飾，本篇如有發言不當版主再煩請刪文。

原PO稱，我想了整晚，覺得還是要幫店家發個文，請當一位有水準的運動員，也讓台東市民願意歡迎我們再去那裡。店家當下在忙，也忘了先收費，當他們追出去時，人已不知去向，相信你們也可能只是當下大家忘了。

署名Jackey Wu的網友今天中午在「鐵人三項分享圈」貼文指昨晚有人在台東用餐...
署名Jackey Wu的網友今天中午在「鐵人三項分享圈」貼文指昨晚有人在台東用餐後，未付錢就走人，引發鐵人圈熱議。圖／臉書鐵人三項分享圈
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我發此篇文，無意要揪出誰，只是希望有印象自己有在那吃飯的私下向店家連繫！別壞了大家的努力！

文章一出隨即引 起熱議，絕大多數鐵友都認為當事人可能一時忘了「吃飯時心裡還誰想著鐵人賽事過程」也有鐵友回應「通常都是…我以為你付了，你以為他付了，他以為我付了

然後就出去了。」也有不少鐵友回應自己也有賽後忘了付錢就走人，回到家趕緊跑回去向店家致歉付清餐費的經驗。

隨後黃姓鐵友貼出照片：「各位，我付掉了囉！這件事就結束了，大家明年見」隨後當事人也看到訊息並回應「不好意思，我是那團的負責人，我比的太累忘記付款了，已經跟店家連繫補匯2000元過去當作補償，真的很抱歉，跟各位鐵人的素養還有操守一點關係都沒有，純粹是我個人疏失，造成鐵人圈的困擾，真的很抱歉。」

王姓鐵友也要求黃姓鐵友私訊帳號，將補匯款；另一位黃姓鐵友的友人則貼文回應「我朋友既然付了那筆錢，就不會有其它想法，王兄可以把費用轉匯台東比如家扶中心、或是其它社服機構，讓鐵人相互扶持的美意流傳下去，忘記難免，不用在意，有圓滿處理就好，以上是小弟拙見！」王姓鐵友則回覆：「這個沒問題」。

當事人王姓鐵友今天下午回應「一時疏忽，忘了」，也表示，要匯款給代墊的黃姓鐵友，獲...
當事人王姓鐵友今天下午回應「一時疏忽，忘了」，也表示，要匯款給代墊的黃姓鐵友，獲得其得鐵友稱讚「有擔當」。圖／臉書鐵人三項分享圈
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署名Jackey Wu的網友今天中午在「鐵人三項分享圈」貼文指昨晚有人在台東用餐...
署名Jackey Wu的網友今天中午在「鐵人三項分享圈」貼文指昨晚有人在台東用餐後，未付錢就走人，引發鐵人圈熱議，黃姓鐵友回應已在今天下午代付款。圖／臉書鐵人三項分享圈
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鐵人三項

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