全國大專運動會聖火引燃 選手拚世大運資格

2019-03-25 15:29 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



108年全大運聖火引燃 賽會正式起跑。記者謝恩得／攝影 分享 facebook

108年全國大專校運動會（簡稱全大運）將在4/27至5/1於嘉義縣國立中正大學和嘉義市等許多運動場館舉行，來自全國9928名大專院校運動好手們，將在18種運動種類競爭，尤其爭取參與義大利世大運的最後資格，賽事更精采。

這屆世大運聖火由中正大學地球與環境科學系副教授謝孟龍帶領登山社員共6人，攀登台灣第一高峰玉山，利用聚光鏡引太陽光取母火。今天在中正大學著名校景「噴水池」廣場，由教育部體育署副署長王水文、中正大學校長馮展華等引燃聖火，隨即展開為期5天、緊湊的環台聖火傳遞，

聖火引燃典禮後，邀請2016四大極地超馬賽世界總冠軍陳彥博，以及征服世界7頂峰台灣第一位女勇士、現中正大學成人及繼續教育學系博士班的江秀真，帶領7名火炬手，鳴槍起跑後展開第一棒聖火傳遞。

陳彥博表示，帶著初心回到全大運賽場，希望透過這樣大型賽會，讓國人可以看到在各個運動項目選手的努力。身為地主選手代表的江秀真，很高興參與學校的盛會，目前她正積極籌辦登山學校，宣導正確安全的運動觀念。

聖火今天出發後，將繞經13校，包括全大運各協辦學校南華大學、吳鳳科技大學、大同技術學院、嘉義大學、台東大學、東華大學、台灣大學、長庚大學、成功大學、中山大學、嘉義縣市府及明年度109全大運承辦學校高雄大學，在3/29再回到中正大學。

包括下個月13、14日在嘉義市港坪運動公園體育館率先登場的全大運舉重比賽，將頒發出本屆賽會大會第一金。此外桌球、韻律體操、射擊、高爾夫項目都會提前進行。全大運官網https://108niag.ccu.edu.tw/