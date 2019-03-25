全大運／超馬選手陳彥博燃火 聖火傳遞開跑

2019-03-25 14:39 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



108年全大運今引燃聖火。全大運執行辦公室執行長郝鳳鳴（左起）、中正大學校長馮展華、嘉義市教育處處長葉國樑、教育部體育署副署長王水文等共同參與。圖／中正大學提供 分享 facebook

108年全國大專校院運動會於今天在於嘉義縣中正大學舉行聖火引燃儀式，國際知名超馬選手陳彥博及江秀真領跑，隨即展開為期5天、緊湊的環台聖火傳遞。正式賽會將在4月27日至5月1日展開，屆時來自全國各大專校院運動好手們，將在18種運動賽事中「實現夢想」、「創新佳績」。

今年是中正大學第3度承辦全大運，適逢建校30周年，中正大學地球與環境科學系副教授謝孟龍在3月20日帶領學校登山社5位同學，攀登台灣第一高峰「玉山」取得聖火母火，藉此傳達運動員登峰造極之精神。

陳彥博表示他是帶著初心回到全大運賽場，希望透過這樣大型賽會，讓國人可以看到在各個運動項目選手的努力，回想過去參與經驗，那是大專選手每年全心全力準備的賽事，透過這種校際間交流、競賽場上刺激，展現個人最佳狀態。

本次聖火引燃典禮融合AI人工智慧的元素，由教育部體育署副署長王水文、中正大學校長馮展華共同啟動，利用機器人的意象點燃聖火盆。陳彥博、江秀真隨後帶領7名火炬手上台，引燃手上的火把，在鳴槍後齊步出發，象徵全大運聖火隊即將展開環台旅程。

這次聖火傳遞採用台北舉辦2017年世界大學運動會製作的火把，聖火隊將途經13校，包括108年全大運各協辦學校南華大學、吳鳳科技大學、大同技術學院、嘉義大學，及中正大學所屬台灣綜合大學系統的中興大學、成功大學、中山大學，並赴台東大學、東華大學、台灣大學、中央大學、長庚科技大學、嘉義縣市政府與明年度全大運承辦學校高雄大學，並於3月29日回到中正大學。