花式滑冰／一朗退休 羽生結弦：我因他而改變
「一朗對自我的極度要求讓我改變練習方式。」日本花式溜冰選手羽生結弦在奪下世錦賽銀牌後表示，甫退休的大聯盟球星對身材的保持及賽前充分的準備，深深影響他的練習心態，「他退休了我很難過」，羽生說，因為一朗的影響，讓他覺得「如果在溜冰的心態更純淨，那我將能找到不敗的比賽方式。」
學習一朗精神
據《日本時報》報導，羽生對媒體盛讚一朗，後者歷經28年職棒生涯（日本9年、美國19年）後，上週四在東京巨蛋宣布退休，而今年45歲的一朗依然堅持學習的心態，羽生說，他對一朗對水手級棒球運動的極度忠誠，和他對身材及賽前準備的自我要求感到敬佩。
他說，對於一朗過人的打擊、盜壘的感覺，及那驚人的臂力，都是影響他持續堅持的動力，「這感覺是永遠不滅的！」而在世錦賽「銀」恨後他說，「我將回到最初開始的地方，讓一切重頭開始。」
回到純淨心態
《京都新聞》也指出，曾獲兩屆奧運金牌的24歲花式溜冰選手羽生結弦表示，鈴木一朗的退休對他而言是很大的影響，「坦白說，我很難過。」他說，對身材的保持及賽前充分的準備深深激勵他積極備戰各項大賽，「他的精神擺到各項運動都很管用，我應該多跟他效法並學以致用。」
《每日新聞》也提到，一朗的退休讓他有所感觸，「如果在溜冰的心態更純淨，那我將能找到不敗的比賽方式。」，羽生說，未來在面對更強的對手時，會更享受這種激烈比拚的決鬥感，努力的朝向榮耀邁進。
留言