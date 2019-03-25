花式滑冰／一朗退休 羽生結弦：我因他而改變

2019-03-25 14:54 台灣醒報 台北報導



日本花式溜冰名將羽生結弦認為退休大聯盟球星鈴木一朗對他的影響重大。 美聯社 分享 facebook

「一朗對自我的極度要求讓我改變練習方式。」日本花式溜冰選手羽生結弦在奪下世錦賽銀牌後表示，甫退休的大聯盟球星對身材的保持及賽前充分的準備，深深影響他的練習心態，「他退休了我很難過」，羽生說，因為一朗的影響，讓他覺得「如果在溜冰的心態更純淨，那我將能找到不敗的比賽方式。」

學習一朗精神

據《日本時報》報導，羽生對媒體盛讚一朗，後者歷經28年職棒生涯（日本9年、美國19年）後，上週四在東京巨蛋宣布退休，而今年45歲的一朗依然堅持學習的心態，羽生說，他對一朗對水手級棒球運動的極度忠誠，和他對身材及賽前準備的自我要求感到敬佩。

他說，對於一朗過人的打擊、盜壘的感覺，及那驚人的臂力，都是影響他持續堅持的動力，「這感覺是永遠不滅的！」而在世錦賽「銀」恨後他說，「我將回到最初開始的地方，讓一切重頭開始。」

回到純淨心態

《京都新聞》也指出，曾獲兩屆奧運金牌的24歲花式溜冰選手羽生結弦表示，鈴木一朗的退休對他而言是很大的影響，「坦白說，我很難過。」他說，對身材的保持及賽前充分的準備深深激勵他積極備戰各項大賽，「他的精神擺到各項運動都很管用，我應該多跟他效法並學以致用。」

《每日新聞》也提到，一朗的退休讓他有所感觸，「如果在溜冰的心態更純淨，那我將能找到不敗的比賽方式。」，羽生說，未來在面對更強的對手時，會更享受這種激烈比拚的決鬥感，努力的朝向榮耀邁進。