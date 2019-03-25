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邁阿密網賽／苦勝迪爾波尼斯 球王約帥挺進16強

2019-03-25 10:30聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

約克維奇在邁阿密網賽男單32強，歷經2小時的三盤大戰，辛苦拍落世界排名第83的阿...
約克維奇在邁阿密網賽男單32強，歷經2小時的三盤大戰，辛苦拍落世界排名第83的阿根廷好手迪爾波尼斯晉級。 美聯社
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正在挑戰第7次邁阿密名人賽登頂的塞爾維亞世界球王約克維奇Novak Djokovic），今天在男單32強歷經2小時的三盤大戰，辛苦以7：5、4：6、6：1拍落世界排名第83的阿根廷好手迪爾波尼斯（Federico Delbonis），挺進16強。

過去傳奇球星阿格西曾在此站6度封王，約克維奇也追上前輩腳步，同樣以6冠並列此站賽事最多冠的球員，這次他將尋求第7次在邁阿密登頂，若能成功奪冠，將獨居賽事最多冠的球員。

此役是約克維奇與迪爾波尼斯生涯首度交手，首盤約克維奇在關鍵第12局再度成功破發，在多破對手1個發球局的情況下，先下一城，不過卻在第二盤遭遇亂流，兩次破發危機都沒能守住，遭對手扳回一城。

決勝盤約克維奇很快作出調整，在1：1後連保帶破連下5局，最終在2小時的三盤大戰中贏得勝利。「迪爾波尼斯打得很好，在第三盤剛開始時戰況仍非常接近。」約克維奇說，「這是一場驚心動魄的比賽，我很高興還能堅持住我的膽量，繼續進攻。」

辛苦擊敗迪爾波尼斯後，約克維奇下一場比賽將交手西班牙好手巴提斯塔‧艾格特（Roberto Bautista Agut），巴提斯塔‧艾格特在32強的比賽，以兩個6：4拍落義大利佛格尼尼（Fabio Fognini），取得與球王交手的機會。

約克維奇Novak Djokovic

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