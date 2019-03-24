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UBA／冠軍加MVP畫完美句點 林冠均將投入SBL選秀

2019-03-24 22:53聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

健行科大今天靠著林冠均個人獨拿20分領軍，以88：63擊敗義守大學，奪下107學年度富邦人壽UBA公開男子組冠軍；林冠均幫助球隊奪下UBA隊史第二冠後，也將結束學生生涯，挑戰更高層級的籃球殿堂、投入SBL選秀

本季UBA最終戰，健行在第三節打出強勢的34：5攻勢，一口氣甩開義守的糾纏，攻下全場最高分的林冠均也順利拿下冠軍賽MVP獎項，「去年與小羊哥（能仁家商教練林正明）約定好，要與能仁一起奪冠，今年終於完成約定。」

林冠均2017年從澳洲返台續追籃球夢，不過去年加入健行時不是最佳狀態，經過一年的洗禮更加成熟，也決定在今年結束學生籃球生涯、投入SBL選秀。

健行教頭劉孟竹説：「林冠均剛回台時，體能、身體型態及球感都不在狀況內，經過這一年來的調整，進步很多，以前對手可能可以就外線這部分去做防守，但現在他有裡有外，整體能力都提升許多。」

劉孟竹也給子弟兵建議，認為林冠均若要挑戰更高殿堂，加強速度會更有優勢。

林冠均不僅用冠軍盃為最後的學生籃球比賽畫下完美句點，也靠著優異的表現奪下冠軍賽MVP獎項，他說：「這一年汗水真的沒有白流，其實去年狀況不是很好，留下來多磨一年，這段時間也加強一對一訓練。」

他也將獎項與隊友分享，「沒有隊友就沒有今天的我，很榮幸能夠成為健行奪冠行列中的一份子。」

健行科大奪下隊史第二座UBA冠軍。記者侯永全／攝影
健行科大奪下隊史第二座UBA冠軍。記者侯永全／攝影
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林冠均（右）繳全場最高的20分，奪下冠軍賽MVP。記者侯永全／攝影
林冠均（右）繳全場最高的20分，奪下冠軍賽MVP。記者侯永全／攝影
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