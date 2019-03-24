邁阿密網賽／女雙也開胡 謝淑薇一日兩勝

2019-03-24 17:17 中央社 台北24日電



挾著女單擊敗世界球后大坂直美的餘威，台灣網球一姐謝淑薇轉戰女雙也同日奏捷。 歐新社 分享 facebook

挾著女單擊敗世界球后大坂直美的餘威，台灣網球一姐謝淑薇轉戰女雙也同日奏捷，她和捷克搭檔史翠可娃聯手，在邁阿密網球賽女雙首輪，以直落二扳倒美國組合，挺進第2輪。

謝淑薇今天在邁阿密網球賽女單32強，以2比1扳倒大會頭號種子、美日混血世界球后大坂直美，爆出賽會最大冷門。休息片刻後她提拍再上，與捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）聯手，以7比5、7比5拍落美國的克里斯汀（Kaitlyn Christian）、穆罕默德（AsiaMuhammad），順利挺進16強。

謝淑薇與史翠可娃這組「台捷聯軍」，在女雙榮膺大會第3種子，首盤開局兩人最多取得5比2領先，沒想到接下來竟被對手連續2次破發，局數也被逼成5比5。

所幸「台捷聯軍」即時回穩，接下來先破再保，以7比5先馳得點，次盤兩組人馬一路拉鋸，互不相讓，鏖戰至5比5，決勝時刻「台捷聯軍」再次成功破發取得超前，隨後穩穩守住發球局，再以7比5拿下晉級門票。

謝淑薇一日兩戰，單、雙打都順利過關，接下來女單16強將遭遇前世界球后、「丹麥甜心」瓦芝妮雅琪（Caroline Wozniacki），而女雙則要碰上比利時的梅丹斯（Elise Mertens）與白俄羅斯選手莎芭蓮卡（ArynaSabalenka）的異國聯軍。

此外，同日出賽的詹詠然與詹皓晴這對網壇姊妹花，克服首盤先失的劣勢，歷經3盤苦戰，以3比6、7比5、10比8拍落羅馬尼亞組合貝古（Irina-Camelia Begu）與布莎尼斯古（Mihaela Buzarnescu），有驚無險晉級邁阿密網球賽女雙16強。