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邁阿密網賽／大坂落敗自責 謝淑薇贏教練不意外

2019-03-24 16:09中央社 邁阿密23日綜合外電報導

謝淑薇爆冷擊敗球后，教練表示不算太意外。 美聯社
謝淑薇爆冷擊敗球后，教練表示不算太意外。 美聯社
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台灣網球一姐謝淑薇今天在邁阿密公開賽（Miami Open）扳倒當今球后、日本名將大坂直美，教練表示，謝淑薇賽前就知道有可能撂倒對方，如今成真當然開心，但不算太意外。

謝淑薇今天先丟一盤追兩盤，終場以4比6、7比6（7/4）和6比3挺進女單16強，耗費2小時18分打出生涯最精采表現之一，接下來將和丹麥「甜心」瓦芝妮雅琪（Caroline Wozniacki）爭奪8強門票。

法新社和路透社報導，33歲的謝淑薇今天共有39個致勝球，僅比對手少1個，雙方第一發得分率都是69%，她說：「能擊敗世界數一數二頂尖的選手，總是令人驚奇。」

她的法籍教練兼男友阿尼爾（Frederic Aniere）說：「她經驗夠，足以維持強大火力，各位也都看到了。」

「她當然開心，但比賽開打前她就知道她有能耐奪勝。這當然意義重大，但對她來說這並非什麼天大意外。」

謝淑薇先前兩次與大坂直美交手均吞敗，包括今年1月在澳洲公開賽先拿首盤，第2盤又以4比1領先，最後仍敗陣，今天算是報了一箭之仇。

謝淑薇去年在溫布頓也擊敗過當時世界排名第一的羅馬尼亞好手哈勒普（Simona Halep），今天面對大砲型對手時，再度大力展現巧妙擊球。

她說：「比賽時拿出水準以上表現總是很棒，每次辦到了，打敗一位好手，你都會覺得，哇，這就是一切，太神奇了，我辦到了。」

大坂直美自責不夠成熟

輸球讓大坂直美十分氣餒，賽後也不諱言挫折感很深。 美聯社
輸球讓大坂直美十分氣餒，賽後也不諱言挫折感很深。 美聯社
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輸球讓大坂直美十分氣餒，賽後也不諱言挫折感很深，說自己心思不夠清晰，也無力因應當網壇一姐所要承擔的壓力。

大坂直美22日第2輪對上比利時女將葳瑪雅（Yanina Wickmayer）的比賽，雖然勝出表現也只能算平平，她抱怨自己「過於情緒化」，24小時後歷史又再度重演。

21歲的大坂直美說：「我不知道為什麼這會發生。」

大坂直美表示：「我覺得自己太情緒化了，這也是我上一場比賽出現的毛病，我是說我今天有點不夠成熟，我想太多了。」

談到這場比賽的對手謝淑薇，大坂直美說：「我知道這場和她的交手不好打，因為她實在相當難以預料。」

大坂直美提到：「我並沒有低估她，但或許是高估了我自己，每次對上她，我們都打滿3盤，老實說，在澳網跟她交手時她就該贏，但當時我找到拿下勝利的方式。」

謝淑薇大坂直美

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