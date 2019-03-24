鐵人三項／撞上機車退賽 鐵人一哥謝昇諺不怨人

2019-03-24 15:43 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



台灣鐵人一哥謝昇諺今天上午在台東參加鐵人三項賽事，意外撞上擅闖賽道的機車摔倒，他下午受訪時還肯定主辦單位交管做得很好。記者羅紹平／攝影 分享 facebook

2019 IRONMAN 70.3 Taiwan鐵人三項國際賽今天上午進行男子113公長距離組賽事，台灣鐵人一哥謝昇諺在自行車競賽時，意外撞上擅闖賽道的機車摔倒，所幸謝只有輕微擦傷，但因自行車故障謝被迫棄賽，謝昇諺下午2點出面受訪，他不怪擅闖車道的婦人，還肯定主辦單位交管用心，4月底還會來台東參加Challenge Taiwan鐵人三項賽。

2019 IRONMAN 70.3 Taiwan鐵人三項國際賽今天上午進行第2天賽程，有男子113公里長距離組及Iron Girl女子51.5公里賽事。台灣鐵人一哥謝昇諺也挑戰113公里長距離組，但他在進行自行車競賽，行經知本路橋下橋時，有婦人騎機進入賽道，謝煞車不及，撞上機車。

才從紐西蘭移地訓練回來參加這場賽事的謝昇諺下午受訪時說，「主辦單位交管做的非常確實，但比賽過程中偶而還是會有一些突發狀況發生，人都沒事，雙方也和解就好了，雖然很遺憾無法完成比賽，但不會因此不來台東比賽，4月底台東還有一場比賽，我還會來。」