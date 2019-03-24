鐵人三項／機車闖入賽道 謝昇諺遭擦撞無法完賽

2019-03-24 12:41 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



IRONMAN 70.3 Taiwan鐵人三項國際賽，選手謝昇諺在自行車競速階段時，與闖入賽道的機車擦撞，因車身毀損無法完賽。圖／取自Sam Hsieh(謝昇諺)臉書粉絲團 分享 facebook

2019 IRONMAN 70.3 Taiwan鐵人三項國際賽今天進行第2天賽程，鐵人三項好手謝昇諺在自行車競速階段時，與闖入賽道的機車擦撞，因車身毀損無法完賽，所幸人僅受到皮肉傷，主辦單位表示，雙方已完成和解，賽事期間相關路段都有進行封閉及管制，希望民眾能夠配合。

IRONMAN鐵人三項賽舉辦今年於台東舉辦，謝昇諺在臉書敘述擦撞意外的驚險過程，因正逢賽事十周年，參加就是全力以赴，不過因為意外未能完成，「很可惜沒辦法完賽，把這個機會留到下一次吧。」

謝昇諺在自行車項目前15公里因轉換適應不及，落後領先集團約4、50秒，在知本陸橋感覺逐漸追近，因此維持47、48公里時速前進，希望能繼續縮短差距。

沒想到通過知本陸橋後100公尺發生意外，謝昇諺看見右側車道有輛機車騎進賽道，在無法閃避的情況下只能大叫跟抓緊把手，雖然機車緊急煞車，仍無法避免撞擊。

IRONMAN 70.3 Taiwan鐵人三項國際賽，選手謝昇諺在自行車競速階段時，與闖入賽道的機車擦撞，因車身毀損無法完賽。圖／取自Sam Hsieh(謝昇諺)臉書粉絲團 分享 facebook

謝昇諺表示：「落地前的畫面是機車的大燈，落地後失去意識一下下，確定沒有很久，因為眼睛睜開時機巡人員剛出現在我身邊。」原本擔心左小腿骨折，不過經過簡單評估後，確定無嚴重傷勢，只有皮肉傷及肌肉挫傷，機車駕駛也沒有嚴重傷勢，僅因驚嚇而出現換氣過度現象。

雙方等待警察到來後做完紀錄，謝昇諺原本還想繼續上車完成賽程，不過雖然輪框、煞車沒事，但騎了50公尺後發現龍頭歪掉，調整完煞車時龍頭依然出現抖動，發現前叉跟手把也出現裂痕，最終只能棄賽。

謝昇諺表示：「在這樣強烈的撞擊下，只有皮肉傷真的是阿彌陀佛、佛祖保佑。在這裡要非常感謝事發當時的機巡大哥和大會的巡迴裁判，發現我有狀況，馬上停下來幫我處理和聯絡，檢查傷勢和現場處理的過程都很專業，謝謝你們。」