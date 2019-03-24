NFL／愛國者老闆被控買春後 首發聲明道歉

2019-03-24 16:35 中央社 邁阿密23日綜合外電報導



NFL冠軍球隊新英格蘭愛國者老闆克拉夫特。 美聯社 分享 facebook

NFL冠軍球隊新英格蘭愛國者老闆克拉夫特（Robert Kraft）今天發布道歉聲明，這是他上月被控在美國佛羅里達州買春以來，首次公開發言。

77歲的克拉夫特被控於1月間兩度造訪南佛州一間按摩店買春。警方調查人蛇集團和婦女被迫下海事件時，偵破這起買春案。

「我非常抱歉，我知道我傷害了家人和親近的朋友、同事、粉絲，還有許許多多以更高高標準要求我的人，我讓他們失望了。」

克拉夫特否認兩項買春輕罪，但在今天之前，他都未對此案發表看法。

「過去這幾週，我出於對司法程序的尊重保持沉默，現在我想利用這個機會，說出4個星期以來我想說的話。」

新英格蘭愛國者上月擊敗洛杉磯公羊（Rams）勇奪NFL冠軍賽超級盃冠軍，這是他們5季以來第3度封王。

克拉夫特表示，已故夫人蜜拉（Myra）讓他對女性的尊重高於一般人。

「我終其一生都想做對的事，我最不想做的就是不尊重其他人。我非常尊重女性。」

「我的道德和靈魂都是被這位最了不起的女性所形塑的，她是我一生所愛，我何其有幸，能與她結縭50年。」

克拉夫克請大家從他往後的行為來評斷他。

「我持續向前的同時，希望繼續運用我一直以來有幸協助其他人的平台，嘗試做出不同。」

「希望大家不是從我所說的話，而是從我的行為來評斷我，透過那些行為，希望大家能重拾你們對我的信賴和敬重。」