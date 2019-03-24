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邁阿密網賽／五度擊敗球后 謝淑薇獲封巨人殺手

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邁阿密網賽／五度擊敗球后 謝淑薇獲封巨人殺手

2019-03-24 09:28聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

謝淑薇多次以小搏大，讓世界前十選手成為手下敗將，就連WTA也都以「巨人殺手」稱呼...
謝淑薇多次以小搏大，讓世界前十選手成為手下敗將，就連WTA也都以「巨人殺手」稱呼她。 歐新社
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台灣網球一姊謝淑薇生涯女單最高排名23名，不過卻多次以小搏大，讓世界前十選手成為手下敗將，就連WTA也都以「巨人殺手」稱呼她，加上今天在邁阿密網賽逆轉擊敗大坂直美，已是生涯第五次擊敗世界球后。

謝淑薇生涯前17次對戰世界排名前十的選手都落敗，直到去年澳網開始翻身，第二輪面對當時世界排名第三的西班牙女將蒙奎露扎（Garbine Muguruza），謝淑薇以7：6（1）、6：4獲勝，也是第一次擊敗有過世界球后頭銜的選手。

去年溫網第三輪，謝淑薇再度演出神奇戲碼，面對當時世界球后哈蕾普（Simona Halep），謝淑薇先是丟掉首盤，第三盤再陷入2：5落後的逆境，她硬是連趕5局，以3：6、6：4、7：5逆轉，首度擊敗現任球后。

今年2月的杜拜女網賽，謝淑薇的「球后殺手」名單上再添兩位受害者，16強開始先擊敗世界排名第7的德國好手柯波兒（Angelique Kerber），下一戰又勝排名第5的捷克選手普莉絲可娃（Karolina Pliskova），兩人都具有前球后身分。

今天謝淑薇成功拍倒大坂直美，也是第二次擊敗現任球后，今年第三次擊敗世界前十選手，自去年澳網以來，面對世界前十的戰績則是5勝5敗，剛好持平。

謝淑薇澳網大坂直美

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