邁阿密網賽／爆冷擊敗大坂直美 謝淑薇：我辦到了

2019-03-24 07:55 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



世界排名第27的台灣網球一姊謝淑薇在邁阿密大師賽大爆冷門，於女單32強賽擊敗現任世界球后大坂直美，在先丟一盤下，以4：6、7：6、6：3演出神奇逆轉，晉級16強。

兩人生涯有過兩次交手，最近一次在澳網女單32強，謝淑薇在領先一盤下，被大坂直美連拿兩盤吞敗，今天成功復仇，也成功擊破大坂直美自2016年後拿下第一盤的比賽保持的63連勝不敗之身。

謝淑薇繼去年溫布頓網球賽擊敗當時世界排名第一的哈蕾普（Simona Halep），再度扮演「球后殺手」，謝淑薇表示：「能夠在比賽中拿出水準以上的表現很棒，每一次達到這樣的表現而且擊敗好選手，會感覺『哇，太神奇了，而且我辦到了』。」

謝淑薇在首盤率先破發，一度取得3：0領先，不過大坂直美在第7、9局回破發球局，連趕5局拿下首盤；第二盤謝淑薇先被破發，隨後雙方互保，謝淑薇直到第8局才有破發機會，但被大坂直美強勢保下，直到第10局才破發成功，以6：6逼進搶七，謝淑薇在4：4時連拿3分成功扳平盤數。

第三盤謝淑薇雖然再度先被破發，不過立刻回破，第7局謝淑薇再度取得破發成功，並順利保發，取得5：3的優勢，在第8局取得賽末點時，謝淑薇成功破發，逆轉擊敗大坂直美。

這是謝淑薇今年第三度擊敗世界排名前十的選手，而大坂直美在32強就出局，球后地位岌岌可危，只要排名在2到4名的選手中，有人挺進賽事後段，就有機會將排名重新洗牌。