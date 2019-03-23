原住民運動會 台中登場

相關新聞
台東鐵人三項賽 主辦公司廣場辦桌遭罰2019-03-23 23:15
原民運／楊俊瀚本季100公尺首秀 10秒36摘金2019-03-23 18:36
足球／相隔20年交手索羅門 李茂：要將勝利送給球迷2019-03-23 16:47
花滑世錦賽／俄羅斯雙女神 穿金戴銅2019-03-23 15:17
邁阿密女網／謝淑薇女單開胡 下輪對決大坂直美2019-03-23 14:40
全國原住民族運動會在台中 今晚「選手之夜」歌手開唱2019-03-23 13:39
花滑世錦賽／南韓女將控美選手蓄意傷害 國際總會駁回2019-03-23 12:07
2019 IRONMAN 國際鐵人賽 今台東活水湖登場2019-03-23 09:41
體操／卡達多哈世界盃鞍馬奪金 李智凱東奧門票幾到手2019-03-22 22:58
高球／佛度盃亞洲區業餘決賽 張昕樵延長賽驚險奪冠2019-03-22 21:25
足球／新教頭零距離 溫智豪：私下就像朋友一樣2019-03-22 20:07
足球／新教練團、國際賽洗禮 吳俊青：中華隊可被期待2019-03-22 18:51
田徑／想站上國際舞台 「十項鐵人」古金水兒代表新北攻跨欄2019-03-22 11:02
熱門文章
NBA／林書豪5分無助球隊 暴龍109:116遭復仇2019-03-23 09:53
NBA／入湖人首季卻悲情 詹皇斷連13年挺季後賽2019-03-23 13:58
NBA／哈登大發神威 狂砍61分隻手逆轉馬刺2019-03-23 10:41
NBA／布萊恩再發挑戰英雄帖 點名喬治、羅素等人2019-03-23 10:46
羅瑞缺陣卻未重用林書豪 范弗利特救不了暴龍2019-03-23 10:30
NBA／無緣季後賽後休戰？詹姆斯：還未定論2019-03-23 14:50
NBA／哈登61分之夜 連創聯盟多項紀錄2019-03-23 18:30
NBA／單場豪奪33分20籃板 麥基：可惜球隊沒贏球2019-03-23 18:50
UBA／三分雨射垮台師 義守首闖冠軍賽寫新猷2019-03-23 19:07
日職／火腿僅1安遭完封 王柏融單場吞3K2019-03-23 15:58
NBA／官方MVP排行榜 哈登強勢擠下希臘怪物2019-03-23 19:00
NBA／衛少奪本季第28次大三元 雷霆甜蜜復仇暴龍2019-03-23 10:44
NBA／誰守得住哈登？丹東尼笑回：只有不讓他上場2019-03-23 13:45
NCAA／杜克大學威廉森人氣旺 專屬攝影機全場跟拍2019-03-23 13:00
日職／陽岱鋼雙響砲5打點 熱身賽近兩戰揮3轟2019-03-23 20:13
NBA／控父親好友詐欺騙財 鮑爾稱有4500萬流向不明2019-03-23 15:30
MLB／又一大咖不進自由市場 紅襪45億綁塞爾2019-03-23 08:07
MLB／一朗引退提他名字 大谷翔平「飯心」爆發2019-03-23 07:33
MLB／多留韋蘭德2年 太空人開20億提前續約2019-03-23 10:52
MLB／與貝比魯斯跨時空對決 洋基將歐塔維諾狂言變廣告2019-03-23 10:22
UBA／世新女籃扳倒天敵北市大 隊史首闖冠軍戰2019-03-23 15:00
NBA／傳10天合約簽孟洛 塞爾蒂克著眼充實禁區2019-03-23 14:00
NBA／魔術延長賽險勝灰熊 本季最大逆轉分差2019-03-23 13:00
中職／獅隊牛棚放火 30年開幕戰桃猿逆轉搶頭采2019-03-23 20:56
NBA／鐵血教育風格惹爭議 格林力挺大學恩師2019-03-23 13:32
MLB／熬夜看鈴木一朗退休 王貞治喊可惜2019-03-23 11:41
慶幸我們活在有你的時代 回顧傳奇球星鈴木一朗生涯的榮耀時刻2019-03-23 10:39
NBA／安戴托昆波回歸球場 公鹿主場大勝熱火2019-03-23 12:30
MLB／柳賢振扛道奇開幕戰 韓投隔17年寫歷史2019-03-23 07:04
MLB／林子偉連兩天替補上場 紅襪三連轟勝雙城2019-03-23 10:31
UBA／執掌佛光首張冠軍門票 傅姿伶感動泛淚2019-03-23 18:22
UBA／健行復仇國體 劉孟竹：老天再給一次機會2019-03-23 21:47
UBA／從不被看好到爭冠 謝玉娟：球員送我的禮物2019-03-23 20:20
MLB／一朗非狂想 球探：大谷若專職打者可望單季50轟2019-03-23 13:04
NBA／熱火不敵公鹿 助溜馬提前鎖定季後賽2019-03-23 18:40
UBA／破魔咒首闖冠軍戰 林蝶：不讓自己後悔2019-03-23 16:01
MLB／印地安人內野再添傷兵 張育成開季現生機2019-03-23 09:30
NBA／蓋里納利連8場破20分 快艇客場險勝騎士2019-03-23 16:00
中職／蘇智傑創獅隊紀錄 打出本季首安首打點2019-03-23 19:29
中職／個人品牌鬆餅進駐球場 洪總：女兒開的啦2019-03-23 17:03
留言