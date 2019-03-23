原住民運動會 台中登場

108年全國原住民族運動會昨天在台中市開幕。 圖／喻文玟 分享 facebook

108年全國原住民族運動會昨天在台中市開幕，並以原住民舞蹈表演熱鬧開場，這是今年度國內第一場綜合運動會，更是台中首次承辦原住民族運動會，市長盧秀燕歡迎參賽選手也參觀台中花博。