路跑／北竿硬地超馬 50公里超馬祖大陸跑者稱王封后
邁入第三屆的北竿硬地超級馬拉松，今天上午7點從北竿塘岐迎賓館前廣場開跑，50公里的超馬組男、女子都由大陸跑者拿下，黃建平以4小時05分58秒奪冠、凌鴻英以4小時45分54秒封后。
北竿硬地超馬從北竿塘岐迎賓館前廣場開跑，賽道路線由北竿塘岐村迎賓館前廣場出發，經由中正路，中山路到北竿大道後直入坂里村再上尼姑山小徑折返，經環島北路到芹壁北竿塘岐村回到迎賓館前廣場一圈，賽道一圈總長12.5公里。
競賽項目分為50公里超級馬拉松組、25公里超半程馬拉松組、12.5公里體驗組及7.5公里健走組。北竿地形獨特形成獨有的天然賽道，上下起伏及坡度多變化的道路加上硬地質水泥道路，使得這次的路線真的硬上加硬，對所有參賽跑者來說真是這輩子跑過最難忘的賽事之一。
北竿多變的地型雖然考驗跑者的體力與應對崎嶇地形的反應，但是沿途可見的大自然景色，戰地風光的建築設備，閩東民宅的分布，真的是一般路跑賽事所無法相提並論的，最引人入勝的景點芹壁，保存完整傍山面海而立的馬祖傳統聚落建築，天氣晴朗時還可以看到海外中國大陸沿岸。
本賽事另一亮點的芹山播音站，請來當年在芹山播音站工作的曹瑞芳小姐到現場為所有跑者「心戰喊話」加油打氣，重現當年心戰喊話站的風光，對參賽跑者而言是個難忘的記憶。
最終超馬組男女第一都由大陸跑者包辦，超半馬組的大陸跑者王浩以2小時4分3秒奪下第一，台灣跑友張紫菁以2小時45分04秒摘下女子組第一。
2019北竿硬地超級馬拉松經中華超級馬拉松跑者協會特別聘請國際田徑總會（IAAF）所認可的A級國際丈量員馮宏德丈量，於2019年1月26日親自至馬祖北竿丈量路線，獲得國際馬拉松及長跑協會（AIMS）認證，並期望獲得IAU國際超級馬拉松總會銅標籤認證，以國際規格打造優質賽事，並以成為金標籤為最終目標，打造國際型觀光運動島。
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