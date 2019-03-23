路跑／北竿硬地超馬 50公里超馬祖大陸跑者稱王封后

2019-03-23 19:27 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



50公里超馬組男子組由大陸跑者黃建平封王。圖／北竿硬地超級馬拉松提供 分享 facebook 邁入第三屆的北竿硬地超級馬拉松，今天上午7點從北竿塘岐迎賓館前廣場開跑，50公里的超馬組男、女子都由大陸跑者拿下，黃建平以4小時05分58秒奪冠、凌鴻英以4小時45分54秒封后。

北竿硬地超馬從北竿塘岐迎賓館前廣場開跑，賽道路線由北竿塘岐村迎賓館前廣場出發，經由中正路，中山路到北竿大道後直入坂里村再上尼姑山小徑折返，經環島北路到芹壁北竿塘岐村回到迎賓館前廣場一圈，賽道一圈總長12.5公里。

競賽項目分為50公里超級馬拉松組、25公里超半程馬拉松組、12.5公里體驗組及7.5公里健走組。北竿地形獨特形成獨有的天然賽道，上下起伏及坡度多變化的道路加上硬地質水泥道路，使得這次的路線真的硬上加硬，對所有參賽跑者來說真是這輩子跑過最難忘的賽事之一。

北竿多變的地型雖然考驗跑者的體力與應對崎嶇地形的反應，但是沿途可見的大自然景色，戰地風光的建築設備，閩東民宅的分布，真的是一般路跑賽事所無法相提並論的，最引人入勝的景點芹壁，保存完整傍山面海而立的馬祖傳統聚落建築，天氣晴朗時還可以看到海外中國大陸沿岸。

本賽事另一亮點的芹山播音站，請來當年在芹山播音站工作的曹瑞芳小姐到現場為所有跑者「心戰喊話」加油打氣，重現當年心戰喊話站的風光，對參賽跑者而言是個難忘的記憶。

最終超馬組男女第一都由大陸跑者包辦，超半馬組的大陸跑者王浩以2小時4分3秒奪下第一，台灣跑友張紫菁以2小時45分04秒摘下女子組第一。